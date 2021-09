Salinas Pliego otra vez en pelea tuitera, ¿ahora por qué?

Grupo Salinas anunció, la semana pasada, el lanzamiento del libro: "Ideas sobre la libertad que cambian al mundo", escrito por el empresario Ricardo Salinas.





La obra reúne algunas de las entradas publicadas en el blog de Salinas Pliego a lo largo de 13 años, las cuales ilustran su visión sobre la libertad.

La obra cuenta con la participación de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, quien escribió un prólogo en el que destaca los esfuerzos de Ricardo Salinas por defender las ideas liberales, y fue justo esta colaboración la que desató los desacuedos entre el empresario y algunos tuiteros.



Un usuario de la red social escribió: " Caray! En estos tiempos nuestros, hasta los reconocidos escritores prostituyen su oficio por 70 monedas". Comentario que curiosamente tiene un "like" de la cuenta de Twitter del empresario.

A lo que el mismo usuario respondió: " No entiendo cómo le da like a mi tuit.... O es un bot prpgramado para escribir y responder; O es un estoico que disfruta el sufrimiento por sobre todas las cosas; O es un ignorante que no entiende de mensajes ¿Dónde se ubica?"

Ante esto el empresario repondió:

Arriba de usted... obviamente ???? por eso su cerebrillo no entiende. https://t.co/Psi5C0L0dA pic.twitter.com/8i7yZPmds6 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 27, 2021

Pero este no fue el único intercambio de mensajes ni el único usuario que irritó al empresario:

"Deberías de aprender de su humildad (en referencia al Premio Nobel de Literatura". Ante esto Salinas Pliego respondió:

Usted debería aprender a no decir pendejadas y tampoco. pic.twitter.com/zHT89L7J76 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 27, 2021

















