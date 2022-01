Salinas Pliego llama "rateros" y "huevones" a empleados de Universidades

El empresario Ricardo Salinas Pliego, mediante su cuenta de Twitter, calificó de "rateros" y "huevones" al personal de las universidades, a propósito de un mensaje de Luciano Pascoe, directivo de ADN40: "Insólito que sigan cerradas universidades. Yo también creo que ya se pasaron! AMLO llama a universidades a regreso a clases presenciales: ya se pasaron".

Insólito que sigan cerradas universidades. Yo también creo que ya se pasaron! AMLO llama a universidades a regreso a clases presenciales: ya se pasaron https://t.co/IQ2EF9ns25 — Luciano Pascoe (@lucianopascoe) January 4, 2022

Al respecto, el empresario escribió: «Mega pasados de lanza todos esos huevones que cobran sin trabajar. Por eso hay que repetirlo siempre...El gobierno nada más NO SIRVE PARA LLEVAR EMPRESAS. ESO INCLUYE LA EMPRESA MÁS IMPORTANTE DE TODAS, QUE ES LA EDUCACIÓN DE NUESTROS JÓVENES», se lee en su cuenta del dueño de Grupo Salinas.

Mega pasados de lanza todos esos huevones que cobran sin trabajar. Por eso hay que repetirlo siempre...El gobierno nada más NO SIRVE PARA LLEVAR EMPRESAS. ESO INCLUYE LA EMPRESA MAS IMPORTANTE DE TODAS, QUE ES LA EDUCACIÓN DE NUESTROS JÓVENES. https://t.co/3BAJ5jHjhg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 4, 2022

Sin embargo, más tarde aclaró: "Con las prisas me expresé mal. Los que están en la nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son "huevones". No. Son rateros. Porque quien cobra sueldo por un trabajo no hecho es un ratero. Un corrupto y un inmoral. Y quien consiente el pago, también".

Ante sus comentarios, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, unos a favor y otros en contra, quienes criticaron las aseveraciones del empresario.

"Supongo que habla del personal administrativo, ¿verdad? Porque los maestros sí están trabajando en línea y me consta q algunos trabajan más que en presencial".

"Algunos. Porque hay muchos maestros que solo cobran sueldos, ocupan plazas heredadas y que tienen nulo conocimiento académico", respondió otro usuario.

