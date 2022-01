Salinas Pliego está de regreso en Twitter

Sólo un día pasó desde que el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que Twitter le bloqueó su cuenta, cuando el dueño de Grupo Salinas reapareció con sus seguidores.

Salinas Pliego posteó: "La buena noticia que después de apelar, la plataforma de Twitter encontró que los reportes a mi cuenta fueron acciones organizadas por un grupo de llorones con cuentas bots, por lo que me la devolvieron intacta".

Con su peculiar estilo el empresario remató el mensaje: "El que se lleva se aguanta, va la mía".

Incluso el diputado Pedro Carrizales, "El Mijis" le escribió:

Empresario mediático

Desde hace ya un tiempo, el empresario Ricardo Salinas Pliego tomó el control de sus redes sociales. El tercer hombre más rico de México, después de Carlos Slim y Germán Larrea, ha convertido Twitter en su plataforma política, en el "ring de boxeo" desde donde ha protagonizado diversos enfrentamientos, critica los impuestos, al Instituto Nacional Electoral (INE), el confinamiento por la pandemia de la covid-19 y también comparte reflexiones a sus seguidores.





Sin embargo, su último tweet tiene fecha del 17 de enero y ante la ausencia en la red social, el empresario decidió "aparecer" en otras redes sociales y explicó lo sucedido.

"Se habrán preguntado porque no he escrito nada en Twitter en este último día (hay quienes ya hasta dicen que estoy enfermo jajaja), la verdad que hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan... ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo, yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta, de todos modos ya estoy viendo que hacer, así que pronto me tendrán de regreso en Twitter ", escribió el empresario Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Instagram.

"Lo que me parece un logro es entender que Twitter SÍ bloquea las cuentas de quienes nos DEFENDEMOS de los ataques de pendejos como #LaBrujaDresser, el señor de la cornamenta #Chapucerdo, mi perrita #Simiona, los grupos a los que no les parece que diga que el INE DEBE MORIR y otros idiotas como la cuenta de @gatitosvsdesig, una cuenta donde abiertamente se ponen de acuerdo para censurar mi voz en Twitter y no bloquea las cuentas de quienes por años se han dedicado a golpear, acusar y mentir, pero haciendo entendido esto, va la mía", dijo.

El empresario dijo: " Me dicen que lo que hicieron fue organizarse y denunciar cada tweet como acoso selectivo, por si ustedes les quieren hacer lo mismo a ellos"

A pesar de ello, el propietario de Grupo Salinas advirtió: "Estaré aquí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y en TikTok leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en Twitter, a los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren... no me voy a ir aquí estoy y señores, aquí voy a seguir. I´ll be back".

Tweets más polémicos

También ha sido polémico a la hora de responder ciertos mensajes

Suspensión de cuentas



En enero del 2021, Twitter México suspendió indefinidamente la cuenta de la actriz y cantante Paty Navidad, justamente después de un día de haber mostrado su apoyo a Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos.

La controvertida actriz, que se mantiene constantemente en las tendencias de redes sociales, argumentó que las protestas que tuvieron lugar en el Capitolio "fueron un montaje".

En otras publicaciones, la actriz aseguraba que varios de sus familiares se habían curado de la covid-19 solo con tomar "té de guayaba y aspirina", quizá también una de las causas por compartir información no verificada.

Uno de los casos más sonados fue cuando a pocas semanas de terminar su presidencia, Twitter bloqueó la cuenta el ex presidente Donald Trump por incitaciones a la violencia.





En enero pero 2020, la cuenta de Vox en Twitter no podía tuitear pues fue suspendida por considerar que un tuit de Vox incumplía sus políticas de "incitación al odio". La portavoz socialista Adriana Lastra escribió, en referencia a Vox, que "no soportan al colectivo LGBTI". Vox respondió: "Lo no soportamos es que (...) con el dinero público promováis la pederastia".

