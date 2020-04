Salinas Pliego desafía al gobierno: Wall Street Journal

El segundo hombre de negocios más rico de México desafió públicamente las recomendaciones oficiales de salud para evitar contagios de covid-19, publicó este fin de semana el diario Wall Street Journal a través de un artículo en el que asegura, esto desencadena una confrontación con el gobierno.

Ricardo Salinas Pliego, quien controla un imperio de negocios minoristas, bancarios, de transmisión y otros negocios por un valor de más de 10 mil millones de dólares, ha criticado los intentos del gobierno de frenar el virus al ordenar el cierre de negocios no esenciales e imponer medidas de distanciamiento social.

Si bien muchas cadenas minoristas mexicanas han cerrado temporalmente, Elektra, el minorista de electrodomésticos de Salinas Pliego, ha permanecido abierto, así como centros de servicio al cliente para su proveedor de servicios de Internet. Muchos de los 100 mil empleados de su compañía holding Grupo Salinas y sus subsidiarias todavía van a trabajar en oficinas corporativas, a pesar de las preocupaciones sobre la salud de sus familias, según trabajadores dentro de la compañía.

El viernes, el principal noticiero nocturno de TV Azteca, de Salinas Pliego, la segunda red más grande del País, criticó a Hugo López-Gatell, el principal funcionario de salud a cargo de la respuesta del gobierno a la pandemia. El presentador de noticias, Javier Alatorre, dijo: "No le presten atención a Hugo López-Gatell".

El ataque provocó una reprimenda del gobierno y mostró signos de una división emergente entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Salinas Pliego, quien ha sido uno de los mayores partidarios del Presidente de un sector privado que generalmente desconfía del nacionalista populista. La confrontación también subraya el poder ejercido por la clase multimillonaria de México, especialmente los magnates de los medios como Salinas Pliego, resaltó el diario estadounidense.

Al emitir una rara declaración el sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que la transmisión había "invitado a las personas a desobedecer las instrucciones" de la Secretaría de Salud y que podría haber violado el derecho de los mexicanos a proteger su salud. El gobierno dijo que abriría un procedimiento administrativo para determinar si la emisora violó alguna ley.

López Obrador respondió directamente el sábado a la transmisión de TV Azteca, diciendo que "mi amigo Javier Alatorre cometió un error anoche cuando llamó a la gente a no prestar atención al Dr. Hugo López-Gatell".

El Presidente recomendó que los mexicanos sigan de cerca el consejo de López-Gatell. El Secretario de Salud, que tiene un doctorado. en epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, ha sido criticado por el uso de México del "modelo centinela" de pruebas de enfermedades, que tanto él como los críticos coinciden en que probablemente haya resultado en un recuento masivo de casos de Covid-19. A fines de marzo, recomendó que los mexicanos se quedaran en casa, usaran máscaras faciales, evitaran grandes reuniones y practicaran el distanciamiento social.

"Es un científico, un hombre responsable y honesto. Confiamos en él por completo", dijo López Obrador. "Él es una autoridad. El nos representa. Él me representa a mí".

El propio Presidente a veces ha minimizado la pandemia y durante semanas continuó organizando manifestaciones y abrazando a los partidarios. Pero finalmente comenzó a seguir los consejos de expertos en salud como López-Gatell.

Salinas Pliego ha presionado públicamente para que el gobierno levante las medidas de distanciamiento social para no dañar la economía.

"Tal como están las cosas, no vamos a morir de coronavirus, vamos a morir de hambre", dijo Salinas Pliego en una reunión en el ayuntamiento con altos ejecutivos el mes pasado. El multimillonario comparó los bloqueos para frenar la propagación de Covid-19 a los bloqueos de la cárcel, y describió a los que presionan al Presidente de México para implementar medidas de distanciamiento social más fuertes como la "oposición quince", o "snobs de la oposición" que no entienden la vulnerabilidad económica en que viven la mayoría de los mexicanos.

Algunos otros grandes conglomerados mexicanos, incluido Grupo Carso, de Carlos Slim, han impuesto regulaciones estrictas en sus negocios.

La cadena de minoristas Sanborns de Slim está cerrada en su mayoría, a excepción de las farmacias en las tiendas y la comida para llevar de sus cafés. Casi todos los empleados corporativos trabajan desde casa, dijo un portavoz. Liverpool, una popular cadena de tiendas por departamento en México, cerró sus tiendas a nivel nacional el 31 de marzo.

Las oficinas de Grupo Televisa SAB, el mayor competidor de TV Azteca, parecen ser una "ciudad fantasma", ya que la red trata de tener la menor cantidad posible de personas trabajando desde el estudio, de acuerdo con Ana Paula Ordorica, presentadora de noticias. "Soy la única persona que trabaja en mi piso", dijo. "Me hago mi propio maquillaje, mi propio cabello, me pongo el micrófono".

López-Gatell criticó la política de Grupo Salinas en una entrevista con The Wall Street Journal esta semana, diciendo que era "contrario al consejo dado por las autoridades de salud pública, que son muy explícitas y claras" de que las empresas deberían suspender temporalmente el trabajo de oficina.

"Si alguien no entiende esto y llama públicamente a las personas a seguir trabajando en espacios públicos, están ayudando a impedir la prevención de una enfermedad muy importante", dijo López-Gatell en respuesta a preguntas sobre la política del Grupo Salinas.

El viernes por la noche, varias horas después de que The Wall Street Journal le pidiera al Grupo Salinas que comentara sobre las declaraciones de López-Gatell, TV Azteca dirigió su transmisión de noticias por la noche con un segmento que informaba que López-Gatell estaba proporcionando estadísticas inexactas al público mexicano sobre muertes por Covid-19.

"Como la mayoría de las noches, el Secretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia de prensa sobre las estadísticas sobre el contagio y las muertes de Covid-19, pero sus estadísticas y sus conferencias de prensa se han vuelto irrelevantes", dijo Alatorre.

A algunos trabajadores de Grupo Salinas se les permite trabajar desde casa, incluidos los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas, dijo la compañía. Los miembros del personal de varias unidades, incluido el equipo administrativo de TV Azteca, se mantienen alejados de la oficina, y la compañía también está rotando el personal en las tiendas minoristas de Elektra, dijeron los trabajadores.

Un portavoz de Grupo Salinas dijo que la compañía está "tomando muy en serio los problemas de salud y seguridad". Señaló que los empleados del grupo tienen una cobertura de salud adecuada y dijo que todas las oficinas de la compañía están equipadas con desinfectante para manos y otros equipos de protección.

Otros dicen que eso no es suficiente.

"Ricardo Salinas Pliego está... apostando fuerte a que la pandemia no va a ser tan mala, y que no será responsable si alguien muere o si hay un brote en Grupo Salinas". Es completamente irresponsable", dijo Alejandro Schtulmann, jefe de la consultora de riesgo político Empra en la Ciudad de México.

Un alto ejecutivo de Grupo Salinas dijo que Salinas ha creado un clima de ansiedad y miedo en su negocio al obligar a los empleados a ir a la oficina.

"No permiten la oficina en el hogar, y si se pierde un día, le quitan el sueldo", dijo el ejecutivo. "La gente tiene miedo porque si no obedecen o no van a trabajar, perderán sus trabajos".

Pero ahora, el ejecutivo teme que la pandemia pueda afectar al Grupo Salinas y enfermar a muchos allí. "Siempre he sido muy leal con mis jefes, pero esto me ha desilusionado", dijo el ejecutivo. "No puedo defenderlo".

Los informes críticos de TV Azteca sobre López-Gatell muestran que Salinas Pliego está "tratando de empujar (a López Obrador) más en la dirección en la que se dirigía inicialmente, de minimizar la pandemia", según Carlos Bravo Regidor, un profesor de periodismo y analista político en el centro de investigación CIDE de la Ciudad de México.

Salinas Pliego tiene una larga historia de controversia en México. En 2004, envió hombres armados para hacerse cargo de una estación de televisión por la que estaba luchando en una disputa legal. En 2006, acordó pagar 8.5 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para resolver las acusaciones de fraude. Más recientemente, ha sido vinculado a la venta fraudulenta de una compañía de fertilizantes a la compañía petrolera estatal mexicana Pemex que está siendo investigada por las autoridades estadounidenses y mexicanas.

Schtulmann y otros ven un motivo de ganancias para Salinas Pliego, quien ha estado bajo presión financiera en los últimos meses a medida que la economía de México se desaceleró y la pandemia de coronavirus ha afectado la economía global.

Su patrimonio neto alcanzó un máximo de 14 mil 600 millones de dólares a mediados de febrero, pero ha caído a 11 mil 200 millones, desde entonces, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. En marzo, una compañía de internet satelital en la que Grupo Salinas había invertido y a la que el Banco Azteca había prestado 300 millones, OneWeb Global Ltd, se declaró en bancarrota, diciendo que la pandemia había agotado sus fondos, lo que resultó en una pérdida considerable para los negocios de Salinas Pliego.

El bloqueo económico también amenaza el modelo de negocio de Salinas Pliego: en México, se espera que el impacto económico de las medidas de distanciamiento social sea considerable entre los pobres de México, la clientela central de la cadena Elektra y el Banco Azteca, que proporciona préstamos con tasas de interés altas. para la compra de bienes como televisores, motocicletas y lavadoras vendidos en Elektra.

"Todos sus negocios viven desde la base de la pirámide social", dijo el ejecutivo del Grupo Salinas. "Si la economía se detiene, no se le pagará".

Los más pobres de México también son los más vulnerables a la emergencia de salud causada por Covid-19 porque carecen de acceso a la atención médica, dicen expertos en salud pública.

"Al final, la historia hablará por sí misma. Los que actuaron con un sentido de responsabilidad, solidaridad y ayudaron a proteger la salud serán reconocidos", dijo López-Gatell. "La nación juzgará a los que hicieron lo contrario".