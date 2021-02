Salchichas, yogurt, atún… los otros embustes exhibidos por Profeco

La secretaría de Economía realizó la semana pasada el anuncio para pedir que se retire de los mercados diversas marcas de quesos y yogurts que incumplieron con la Ley de Infraestructura de la Calidad, pero esto no ha sido el único encuentro que ha tenido la Profeco con los consumidores.

Pues, durante este 2020 han llegado señalamientos a cientos de marcas por parte de la Profeco, en donde destacan errores en el etiquetado, ingredientes no declarados y menores porciones entregadas a las indicadas en el empaque.

Estos son algunos de los “engaños” a los que ha estado expuesto el consumidor:

- Yogurt para beber: Diversas marcas fueron señaladas por la Profeco al tener altas cantidades de edulcorantes, además de que no cumplen con el porcentaje de proteína mínimo para clasificar como yogurt y presentar etiquetados con errores.

- Jamones de pavo y de cerdo: Señalados por contener, de manera general, soya y carne de pollo sin indicarlo, además de entregar porciones menores a las señaladas en el empaque. También el etiquetado carece de veracidad al contener palabras como extrafino o fino, a pesar de que los productos contienen fécula de papa, maíz o chícharo o utilizan carragenina.

- Salchichas: En sus presentaciones de pechuga de pavo, hot dog, viena o cocktail incumplen con la normatividad, no dan información veraz, contienen soya y no declararlo o afirman ser light, pero en realidad presentan un alto contenido de grasa y calorías.

- Bebidas carbonatadas: Fueron señalados por superar los niveles de azúcares al día recomendados, así como altos niveles de cafeína.

- Mantequillas: Se identificaron algunas marcas en la categoría que no podrían ser parte de la misma ya que contienen grasa vegetal o grasa que no es de leche. Adicional hay algunas que dicen ser reducidas en grasa sin serlo.

- Quesos: Los productos fueron señalados por no ser “100 por ciento leche” aunque así lo especifican, mientras que algunos otros no detallan que no son 100% de leche porque adicionan grasas vegetales, no especifican el valor nutrimental, no declaran los ingredientes, no detallan el país de origen, e incluso algunos traen menos producto de lo que declaran la etiqueta.

- Aguas: Particularmente aquellas con sábila o aloe vera, mismas que fueron señaladas por no tener el extracto de esta planta o incluir apenas un 0.01 por ciento.

- Licores: Señalados por tener más alcohol del máximo permitido e indicar en sus etiquetadas un grado menor de este ingrediente.

- Cremas comestibles: No cumplen con los porcentajes para ser catalogadas como tal, tienen menor contenido del que indican en sus envases y tienen una mayor cantidad de grasa vegetal y no pueden denominarse crema.

- Carne para hamburguesas: Tanto de res como de pollo, estos productos fueron señalados por contener soya, piel de pollo y carne de cerdo que no se señalan en el etiquetado.

- Atún: Los productos fueron acusados de contener más soya que pescado.

- Bebidas vegetales: De coco, soya, almendra, avena: se señalaron por contener más agua, azucares, grasas y proteínas que el principal valor que ofrecen.

- Aceites gourmets: Entre estos se consideraron algunos como los de ajonjolí, aguacate, cacahuate, de olivo y de semilla de uva que en realidad están adulterados con aceite de cártamo, de soya o canola.

CRIS AFECTA SALUD DE CONSUMIDORES

El 36% de los consumidores asegura que, una vez pasada la pandemia, comprará de manera normal lo que consume, pues debido a la crisis económica por la pandemia, últimamente se han fijado más en los precios que en lo que contiene cada producto, según un estudio.

De acuerdo con dicho estudio, el porcentaje de personas que dicen que “prestan más atención a los precios” aumentó de 59% a 68%.

En este sentido, podría a relucir algunas discrepancias, pues queda claro que las promociones, precios accesibles y todo aquello que resalte el valor de la formula precio-beneficio se verán fuertemente favorecidos.









