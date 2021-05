¿Sabías que México tiene un unicornio? Emprender sin morir en el intento

En la nueva ola de la transformación digital, la tecnología ha venido desempeñando un rol esencial en el desarrollo de los negocios, convirtiéndose así en la principal habilitadora de las startups para el alcance de objetivos estratégicos y operacionales.

Tener negocio propio se encuentra en el top los propósitos de año nuevo de los mexicanos, apenas por detrás de bajar de peso, dejar de fumar y viajar. Aunque alcanzar el objetivo no es sencillo, sobre todo si se desconoce del tema, de acuerdo con algunos especialistas en el tema.

De acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por su siglas en inglés) 2018-2019 elaborado por el Babson College y la London Business School, México tiene el segundo mejor entorno para los emprendedores de América Latina, solo superado por Argentina.

El GEM posiciona al país en el puesto 23 de 54 dentro Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI), pese que advierte que las políticas y regulaciones dificultan el emprendimiento en el mercado nacional.

De las 12 variables que el NECI califica, las mejor evaluadas en México fueron la infraestructura pública, con 7.46 puntos; la educación a nivel superior para el emprendimiento, con 6.45, y el funcionamiento del mercado interno con 6.26. En total el país promedió una calificación total de 5.21 puntos.

La recomendación del GEM para el gobierno federal es desarrollar políticas que tengan como objetivo alentar a más personas a iniciar un emprendimiento, y en lugar de centrarse en nuevas regulaciones crear entornos organizacionales que recompensen la creatividad y el comportamiento proactivo.

El año pasado Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Oxford Insights publicaron el Índice GovTech de América Latina, un indicador que analiza la madurez de los ecosistemas en los que startups y PyMes innovadoras trabajan con los gobiernos para resolver problemas públicos mediante el uso de datos y tecnologías digitales.

El estudio coloca a México en la quinta posición, por detrás de España, Portugal, Chile y Brasil, dejando al país con una calificación de 5.2 en una escala de 10, donde se tomaron en cuenta 28 indicadores de referencia y se evaluaron tres pilares: startups, gobierno y contrataciones públicas.

"En México el trabajo que están haciendo algunas entidades como Guadalajara, la Ciudad de México, Baja California o Chihuahua ha sido bueno, sin embargo existe una brecha importante en algunas otras regiones del país que se puede agudizar por las políticas de austeridad del gobierno actual, sin embargo este índice está enfocado en evaluar el ecosistema que existe en el país, donde también industria privada juega un papel fundamental", precisó a Expansión, Enrique Zapata, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF.

PRIMER UNICORNIO

La startup mexicana especializada en la compra y venta de autos seminuevos, Kavak, fue fundada por los emprendedores Carlos García Ottati, Loreanne García Ottati y Roger Laughlin, anunció que alcanzó una valuación superior a los 1,150 millones de dólares, que le permitirán convertirse finalmente en una empresa unicornio.

Kavak es una plataforma de compra-venta de automóviles que 4 años después de su fundación ha logrado alcanzar una valoración superior a los 1.150 millones de dólares. Esto la ha colocado en el estatus de unicornio en México, nombre que se le otorga a las compañías cuya valoración supera los 1.000 millones de dólares . Se trata de la primera empresa mexicana en alcanzar este estado.

Los humildes comienzos de KavakKavak, fue fundada en 2016 por los emprendedores Carlos García Ottati, Loreanne García Ottati y Roger Laughtlin. Su fundador decidió emprender en este sector luego de haber pasado por una mala experiencia a la hora de comprar un auto seminuevo. Esto lo motivó a investigar las posibilidades en el sector y la manera de ofrecer una solución a esta problemática. a lo largo de su historia, Kavak ha tenido la ambición de expandirse a América Latina. Esto la ha llevado a adquirir compañías como en Argentina y Brasil, buscando expandir el negocio y llevar a cabo una solución a tantas personas que buscan el auto de sus sueños.

Su estrategia centrada en la experiencia del usuario. Desde la idea inicial, luego de la experiencia de su CEO, el foco siempre estuvo en ofrecer una solución a los problemas a los que en ese momento se enfrentaba a cualquier persona que necesitara comprar o vender un auto seminuevo. Seguridad, confianza, eficiencia, rapidez, son algunas de las palabras que definen el modelo de Kavak. Un modelo que se ha visto fortalecido por el reacondicionamiento de los vehículos.

Según Carlos García, la pandemia del Covid-19 ha provocado que las personas prefieran utilizar su auto propio, antes de utilizar el transporte público. Esto, dadas las ventajas que supone estar aislado fuera del contacto con extraños en tu auto propio. Es por ello que un auto seminuevo se ha convertido en una excelente alternativa.

EMPRENDER SIN MORIR EN EL INTENTO

1. Haz lo que te gusta

Steve Jobs fue uno de los grandes emprendedores de los siglos XX y XXI. Cofundador de Apple, inventor del iPad, responsable de la transformación de Pixar en referente del cine de animación. En su conocido discurso de 2005 en la Universidad de Stanford, animó a los estudiantes a trabajar en lo que les apasionara, como él había hecho hasta entonces. "La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no has encontrado tu pasión, sigue buscando. No te acomodes".



2. ¿Tu idea es buena?

Que creas que tu idea es buena, no es suficiente. ¿Has oído hablar del sesgo confirmatorio? Es la tendencia que tenemos a buscar y retener la información positiva y a rechazar la que contradice nuestras creencias. Para evitarlo, pide feedback, contrasta tu idea, estudia el mercado y lo que hace la competencia... en resumen, asegúrate de que tu proyecto tiene sentido antes de continuar.

3. ¿Qué te hace diferente?

Imagina que quieres abrir una tienda de ropa. ¿Cómo puedes competir con el resto? Aportando algo que los demás no tengan, marcando la diferencia. Piensa en tu idea y en cómo puedes enfocarla para aportar un valor diferencial.

4. Elabora un plan de negocio

Tanto para organizar tus tareas como para conseguir colaboradores o financiación, necesitas un plan de negocio que detalle en qué consiste tu proyecto (misión y visión), cuáles son los objetivos y qué acciones vas a llevar a cabo. Cuanto más detallado esté, más fácil será empezar a trabajar en él.

5. No te olvides de los detalles

Infórmate de los trámites legislativos necesarios, por ejemplo, para trabajar como autónomo, vender tus productos por internet o montar un concurso en redes sociales. Evitarás sorpresas desagradables.

6. Haz networking

Amplía tu red de contactos para darte a conocer, iniciar colaboraciones o captar nuevos clientes. Empieza con un buen perfil en las redes sociales que consideres oportunas (LinkedIn es un must, tal vez te interese seguirnos). A partir de ahí puedes apuntarte a congresos, eventos de networking o incluso asistir a un espacio de coworking para conocer a otros profesionales y aprender de ellos.

7. Trabaja con herramientas digitales

Tanto si tu trabajo se desarrolla en el mundo digital como si no, la red pone a tu disposición multitud de herramientas que facilitan las tareas diarias. Plataformas de gestión de redes sociales, programas de edición multimedia, portales de formación.

8. Si lo necesitas, pide ayuda

Un aspecto legal que no tienes claro, ese perfil profesional que necesitas para tu empresa pero no encuentras, una segunda opinión sobre tu contenido.

9. Prepárate para el fracaso

Elon Musk es uno de los emprendedores más influyentes del momento. Fundador de PayPal, Tesla o SpaceX, destaca sobre todo por su capacidad de innovación. Pero para que una idea vanguardista funciona, necesita mucho trabajo previo de ensayo y error . Según sus propias palabras, "si no estás fracasando, no estás innovando lo suficiente". Para emprender con éxito necesitas estar preparado para el fracaso. Acéptalo como un paso más en tu aprendizaje. Musk incluso se lo toma con humor.

