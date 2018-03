Riesgoso, "ojo por ojo" comercial, advierte OMC

EFE 06/03/2018 03:28 p.m.

La amenaza del presidente de Estados Unidos Donald Trump de imponer aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% al aluminio, recibió de inmediato una enérgica respuesta mundial, incluyendo la advertencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el sentido de que una guerra comercial podría llevar a una recesión internacional.

Trump dijo que podría eliminar los aranceles anunciados a las importaciones de acero y aluminio de Canadá y México si se logra "un nuevo y justo" Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actualmente en negociación.

Como consecuencia, el mandatario subrayó que "los aranceles al acero y aluminio solo se quitarán si se firma un nuevo y justo TLCAN", en vigor desde 1994, aunque no ofreció más detalles.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must..