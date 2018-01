Reportan cámaras ocultas en habitaciones de Airbnb

REDACCIÓN 08/12/2017 11:19 a.m.

La empresa y plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, Airbnb, ha sido señalada por usuarios que utiliza cámaras ocultas en sus habitaciones para espiar a los huéspedes.

Meghan Hilden, una joven estadounidense de 22 años, que estuvo en Suiza en el 2016, aseguró que uno de sus amigos descubrió un teléfono celular debajo del fregadero en el baño donde se hospedaba.

De acuerdo con el amigo de la fémina, el teléfono se encontraba grabando, inclusos sospechan que podría haber estado transmitiendo en vivo.

Luego, Hilden encontró un iPad grabando, por lo que decidieron informarle del caso a la empresa.

Airbnb les devolvió el dinero y cubrió algunos gastos del viaje, sin embargo, eso no fue suficiente para las víctimas, pues desconocen no tienen certeza de que las imágenes de ellas fueron eliminadas de los dispositivos.

Otro caso fue difundido por el cineasta Jason Scott, quien relató cómo uno de sus colegas encontró una cámara disfrazada de detector de movimiento.

In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB