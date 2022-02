¿Rentarás casa o departamento en Airbnb? Así evita ser estafado

Si estás buscando casa o departamento para rentar, es importante que conozcas la nueva forma de fraude por medio de la plataforma Airbnb.

Cuando la persona busca un hospedaje como lo haría normalmente, por medio de la plataforma Airbnb, el supuesto arrendador argumenta que se encuentra de viaje y solamente mantiene contacto con los interesados por medio de correos electrónicos.

En los correos que se envían se explican todas las características del espacio que la persona está interesada en rentar y el precio, pero el estafador argumenta que no puede reunirse con la persona interesada debido a que se encuentra fuera por cuestiones de trabajo, de esta manera, con ayuda de la plataforma, se hace todo el procedimiento del pago del alojamiento.

De esta forma, el interesado paga el precio del alojamiento por medio de una transacción en la plataforma y la reserva queda supuestamente confirmada, el siguiente paso es agendar una cita con un "agente" para visitar el departamento o vivienda.

En caso de que el interesado no esté de acuerdo con el espacio o finalmente se dé cuenta que no cumple sus expectativas luego de la visita, se devuelve el dinero sin cobrar alguna comisión, lo cual finalmente no ocurre y es ahí cuando ocurre la estafa.

¿QUÉ PASA?

Lo que ocurre es que estos departamentos o viviendas que supuestamente se dan en renta por medio de la plataforma, sí pueden ser ocupadas, pero todo el proceso se hace por medio de un agente que no tiene nada que ver con Airbnb.

Por lo general, los estafadores suelen subir las fotos de propiedades que no son de ellos y solamente las usan para pedir depósitos a cambio de la reservación, los cuales no regresan en caso de que la persona decida finalmente no proceder con la renta.