¿Reino Unido se podría integrar al T-MEC? Esto sabemos

Reino Unido analiza unirse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como una opción para fortalecer su comercio exterior tras su salida de la Unión Europea (Brexit).

De acuerdo con información dada a conocer por Bloomberg y Financial Times, personas cercanas a la administración del primer ministro Boris Johnson señalaron que se trata apenas de una posibilidad tras la negativa del gobierno estadounidense de negociar un acuerdo bilateral con Reino Unido, algo que no se ve factible antes de 2024.

Luis Miguel González, director editorial de El Economista explicó que para Gran Bretaña, la iniciativa se justifica como parte de una estrategia post Brexit. "Ha pasado el momento de adrenalina de la ruptura que se oficializó en enero de 2020 y poco a poco van apareciendo los costos asociados con el divorcio. Las crónicas hablan de anaqueles vacíos en los supermercados y encarecimiento de algunos productos que antes venían de Europa sin aranceles. Hay disrupciones y reestructura forzosa de algunos sectores. Queda claro que no fue la catástrofe que muchos pronosticaban, pero es obvio para los británicos que necesitarán otras alianzas comerciales de gran calado para mantener su relevancia económica global y compensar lo que dejaron al abandonar la Unión Europea".

Consideró que "América del Norte es una opción lógica. Los británicos ya tienen acuerdos de libre comercio con México y con Canadá, pero no ha podido avanzar en una asociación con Estados Unidos. No pudo ser en la administración Trump y luce complicado con Biden. El mandatario estadounidense ha dicho que en su agenda no es prioritaria la negociación y firma de nuevos tratados comerciales. Boris Johnson es realista y ha explicado la complejidad en términos coloquiales "Respecto a un TLC con Estados Unidos, la verdad es que Joe Biden tiene muchos pescados por freír... él tiene un enorme plan de infraestructura. Queremos un acuerdo comercial, pero queremos un gran acuerdo comercial".

Dio como referencia que Gran Bretaña es un aliado económico interesante para cualquiera. Es la quinta economía más grande del mundo, con un PIB de 2.9 billones de dólares.

Su incorporación al acuerdo norteamericano haría crecer un 11% el volumen económico representado por la región, que podría llamarse T-MEC + GB. Con el cuarto elemento, el PIB total sería alrededor de 28 billones de dólares, comparado con aproximadamente 16 billones de la Unión Europea y 15 billones de China.

Para México, el Reino Unido es el decimo sexto socio comercial y uno de los seis mayores inversionistas. Entre 1999 y 2020, la Inversión Extranjera Directa británica representó un poco más de 15,000 millones de dólares. Participa principalmente en el sector bancario, energía, autopartes y tecnologías de la información.

Luego del Brexit, México acordó con Gran Bretaña mantener el régimen comercial preferencial que tenían bajo el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Este acuerdo de continuidad tiene una vigencia de tres años que vence a fines de 2023. Antes de que concluya este plazo, ambos países tienen la opción de renegociar los términos de un nuevo acuerdo.

¿Qué dice México?

Sobre el interés que mostró Reino Unido para incorporarse al T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa decisión la tienen que tomar los tres países miembros del tratado, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Además, expresó que es partidario de que se mantenga el acuerdo, ya que fue un logro importante el haber convencido a quienes no querían que se ratificara.

¿Cómo funcionaría un T-MEC + GB?

El director editorial de El Economista consideró que se mantendrían las reglas que se firmaron en diciembre de 2018 y entraron en vigor en julio del año pasado. "Podemos imaginarnos un escenario donde se refuerza la centralidad de Estados Unidos. Ellos tienen un Producto Interno Bruto de 21 billones de dólares y representan el mercado al que todos quieren acceder. Es difícil, casi imposible que pasemos a una nueva interacción donde Canadá y México cuenten con Gran Bretaña como un aliado significativo que permita hacer contrapeso a Estados Unidos".

