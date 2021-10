Reforma eléctrica ahuyentará inversiones y vulnera T-MEC, alertan expertos

La reforma en materia energética, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de México, afectaría la competitividad, incrementaría los costos de las tarifas eléctricas, limitaría el acceso a energía, contraviene los esfuerzos por energías limpias y renovables, y genera incertidumbre en el clima de inversión al afectar a los órganos reguladores, consideró el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Así como, la reciente iniciativa de reforma del sector eléctrico es negativa, pues ahuyentará la inversión, especialmente la enfocada en energías renovables, aseguró la calificadora Moody´s.

En este sentido, más de 50 empresas ven la propuesta del presidente de México con "enorme preocupación" al asegurar que, con el gobierno en un papel preponderante en el suministro de energía, se vulnera el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un documento dado a conocer este miércoles, el CEEG aseguró que la iniciativa de reforma del presidente López Obrador al sistema eléctrico nacional afecta la confianza y certidumbre de las inversiones existentes y futuras. Además, la calificó de "incongruente" frente a los objetivos planteados en el Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos.

Por su parte, Moody´s abundó que, la iniciativa es negativa para fines crediticios para el sector eléctrico mexicano porque disminuiría su transparencia operativa, disuadir la inversión privada en generación, desincentivar la generación de renovables y probablemente aumenten el costo total de la electricidad.

La agencia añadió que, la propuesta del ejecutivo es el tercer intento del gobierno de cambiar la forma en que el mercado eléctrico opera en México, pues recordó que en 2019 la Suprema Corte dictaminó que los cambios propuestos a las políticas energéticas existentes, que también apuntaban a cambiar los criterios de despacho, eran inconstitucionales, sentando un precedente para las disputas venideras.

CFE GENERA ENERGÍA HASTA 252% MÁS CARA QUE IP

La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador provocará que los hogares del país paguen el servicio de la luz sea más elevado, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la produce a un costo 23.6 por ciento por encima del promedio, advierten expertos.





Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que, d ado que la CFE genera energía a costos hasta 252% mayores al sector privado, esta medida se traducirá en mayores precios de electricidad absorbidos por los consumidores y/o mayores subsidios a las tarifas eléctricas por parte del Gobierno federal (con las correspondientes afectaciones para las finanzas públicas que esto implica).

Dio como referencia que, en 2020 la generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por megawatt-hora, mientras que el costo promedio de la producida por CFE fue de 1,413 pesos.

Además, la propia CFE incurrirá en costos adicionales para la construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas. Por su parte, la cancelación de los permisos de generación afectará la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.





"La política energética que surge a partir de la contrarreforma iría en perjuicio del consumidor al obligarlo a consumir un servicio de mayor costo", previó BBVA Research en su análisis sobre esta reforma.





Si se otorga participación de mercado en una proporción fija a una empresa poco eficiente no logrará reducir los precios, sino que los aumentará, considerando que el costo promedio por megawatt-hora de las plantas de CFE a 2020 ciclo combinado alcanza los mil 416 pesos, 23.6 por ciento más cara que el precio promedio de los generadores independientes de mil 145 pesos, menciona.





El banco destacó que en materia de precios, el servicio eléctrico ha mostrado recientemente un alza al cierre de agosto debido al aumento de la demanda resultado de la reactivación gradual de la economía y el aumento de precios en insumos relacionados a la industria como el gas.





"Si bien el componente de electricidad en la inflación de los energéticos es bajo, no se puede ignorar el aumento de los precios de la electricidad y el efecto adverso para los consumidores que puede tener el aumento de la participación en el sector de una empresa poco eficiente. De implementarse la reforma, los precios aumentarán todavía más", alertó.

La generación privada se realiza a menores costos y representa también menores precios que la CFE paga bajo los contratos con Productores Independientes de Energía (PIE) y las Subastas de Largo Plazo (SLP) de los que pagaría generando la energía en sus propias centrales, explicó

Lo anterior se traduce en precios más bajos para los usuarios de energía eléctrica y complementan la capacidad de CFE para atender la demanda nacional que ha aumentado en el contexto de la contingencia.

BBVA Research señaló que tras la reforma propuesta, la CFE podría decidir no trasladar los aumentos de precios a los consumidores mediante esquemas de subsidios, pero ello implicaría un mayor costo fiscal. "En cualquier caso, la población sería afectada por una estructura de producción más costosa", advirtió.

Al respecto, Óscar Ocampo, del IMCO, dijo: "La energía eléctrica va a ser más costosa y lo vamos a pagar los mexicanos a través de mayores tarifas eléctricas, de lo contratio el estado deberá dar un subsidio mucho mayor, lo que implicará que ese recurso se obtendrá del estado, por lo que se tendría que reducir el presupuesto para otros programas, como los sociales. L a reforma que se propone no fortalece a la CFE sino la debilita, la mete en áreas donde pierde dinero".

Destacó que, c ancelar concesiones es un problema, como las de litio, " nunca ha sido un buen administrador de recursos del estado, es c errar la puerta a privados es cerrarse a las inversiones".

Mientras que, desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía, "es darle el tiro de gracia al país, son pocas las instituciones con alta eficiencia y con grado de especialidad".

El economista, Manuel Molano comentó: "Con la iniciativa de reforma, no solo se regresa al monopolio, previo a la reforma de 2008 y 2012, se regresa a una forma más restrictiva y la estabilidad de las reglas, es complicado. Si México había cambiado legislación a esquema de mercado abierto, la salida en falso nos va a costar en mercados de capitales y reputación internacional".

"Costará más traer inversiones, dará una señal de que no sestamos dispuestos a hacer cambios tecnológicos y asumir costos globales. Los compromisos deben honrarse, debe reducirse el costo de producir energía y seguir el camino de energías fósiles", dijo.

El experto reconoció: "sí se puede anticipar kilowats/horas más caros o más escasos, interrupciones, energéticos más costosos".





Explicó que se estaría regresando a esquema de agencias de estado que no soy muy eficientes, tienen problemas de deuda, atraso tecnológico.

Incluso, previó que el costo a futuro no va a ser tan viable la industria manufacturera, "se debe tener mejores costos y mayor disponibilidad de costos para tener una industria mejor".

"Se está jugando la vialidad de la economía mexicana, como se conoce desde al menos 1986, se tiene idealizando el periodo estabilizador. La era donde los países se hacían ricos explotando recursos naturales se acabó, no serán los explotadores de litio, si no los que tengan las grandes fabricas de litio. Hay mentalidad desenfocada anacrónicamente", dijo.

Carlos Salazar Lomalín, presidente de CCE, dijo: "Hemos dicho que afectan a inversiones que se han hecho en México, y ahora cambias las reglas a los inversores".

Efectos

La iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano y desmantelar la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual.





Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional. De aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación. Asimismo, deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma, y enfrentar las consecuencias de ser un país con menores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.





Lourdes Melgar, investigadora afiliada del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), dijo: "L a Iniciativa de Reforma Constitucional en materia energética no es solo eléctrica. Abarca todo el sector energético, la minería y toda la cadena de valor de la transición energética, incluida la industria. Hace una expropiación indirecta".





Explicó que "expropia indirectamente la generación eléctrica; n acionaliza la minería: no es solo litio, los minerales de la transición energética incluyen litio, níquel, grafito, cobre, oro, entre otros".

Más allá de ser violatoria de tratados internacionales, dijo, la iniciativa propone un modelo diferente de país. " Volvemos a un mundo pre-NAFTA, d a un control desmesurado a la CFE, e s una reforma de control político, no bajarán precios, se perderán empleos, mayor pobreza".

























Advierten riesgos

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la aprobación de la iniciativa de reforma en materia eléctrica en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional.

Desde la perspectiva del IMEF, de aprobarse la iniciativa se generarían los siguientes riesgos:

-La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.

-Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.

-Se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales.

-Se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.

-Se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad del Estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país.

-Rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos.

-Se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad.

-Se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A favor del nacionalismo y el orden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la reforma eléctrica que propuso al Congreso se beneficiarán todos, hasta los empresarios.





Recalcó que su iniciativa es para garantizar que no aumenten los precios de la luz, evitar una crisis en el sector y frenar los "privilegios" a las grandes corporaciones.





"Yo creo que conviene a todos la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica, a todos, y conviene a los empresarios; a lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales", sostuvo.





"Entonces, la nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios, para que pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, es el objetivo principal, que no nos pase lo que está sucediendo en España y que, si no hubiésemos nosotros llegado al Gobierno, estaríamos en esa crisis", dijo el mandatario.





La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía consideró: "E stamos frente a una reforma que lo que busca es fortalecer la seguridad nacional, 54% lo produciría CFE y 46% en un mercado de oferta a mejores costos para particulares, no es un tema que desaparecen los particulares. Esta reforma busca potencializar donde había temas preferenciales a los privados, había alza de precios, donde no se administraban tiempos de entrega y no había penalizaciones".





La iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados la semana pasada tiene como finalidad "poner orden en el sector", afirmó en entrevista con El Financiero, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).





"¿Qué le diría yo a las empresas privadas? Que van a trabajar de una manera ordenada, que se acabó el desorden, que se acabó el mercado paralelo, que estaba prácticamente fuera de ley, que ahora incluso van a tener una garantía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la compra de su suministro", dijo.









Explicó que la CFE llevará a cabo las compras de energía con base en el costo, demanda, estabilidad, incluso si son fuentes de energía limpias, "por todo lo que la CFE considere necesario, además que sea benéfico".