Recortes de salarios durante la pandemia: aceptar o quedar sin chamba

Para enfrentar la pandemia, el año pasado, muchas empresas hicieron ajustes en su plantilla laboral. Algunas despidieron personal, otras negociaron un ajuste de sueldo y otras pudieron conservar a sus trabajadores con el mismo salario, de acuerdo a un análisis del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sobre el mercado laboral en 2020.

Giss trabaja en el área de recursos humanos en uno de los hoteles que se ubican en el centro histórico de la ciudad de México. "Al inicio de la pandemia se nos notificó un acuerdo. Trabajar solo la mitad del mes con la mitad del sueldo".

"A nivel personal me ha afectado porque uno tiene que ajustarse a la mitad de lo que percibes pero los gastos no se reducen o no nos cobran la mitad, pero tampoco hubo mucha opción. Con el paso del tiempo muchas personas renunciaron, sobre todo en áreas como de limpieza o cocina porque lograron encontrar otra opción", dice.

Pese al "ajuste de sueldo", Giss reconoce la intención del grupo para el que trabaja, "cuando ya empezaba a estar todo cerrado, el hotel trató de mantener la plantilla lo más posible el mayo tiempo, aunque después vinieron dos recortes".

Ella desconoce si hubo algún ajuste en sus prestaciones como Infonavit o el IMSS, pero "aunque hubiera sido el caso, era el tiempo que todos estaban despidiendo personal y yo logré conservar mi empleo". Después de un año, ya le hicieron el ajuste correspondiente.

AFECTACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA

De acuerdo con el Infonavit, en febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia, el número de personas con relación laboral activa registrada ante el Infonavit fue de 20.4 millones en el país. Sin embargo, a finales de diciembre (en el pico más alto de la pandemia) el número de personas con relación laboral activa registrada ante el Infonavit fue de 19.6 millones, es decir, 756.4 mil empleos menos que en febrero.

De las 16.5 millones de relaciones laborales activas al cierre de diciembre del año pasado, 4.1 millones tuvieron una disminución de su salario diario integrado, al pasar de 502.4 pesos a 392.2 pesos, mientras que 12.4 millones de derechohabientes mantuvieron su salario.

Las personas que se incorporaron al mercado laboral durante los últimos dos meses de 2020 entraron con un salario medio integrado de 233.9 pesos, por debajo del salario medio de los que dejaron de cotizar cuando empezó la pandemia.