Reconoce Cruz Azul negocios con firma Attar; rechaza estar en crisis

LUIS RAMOS CHAVERO 28/03/2019 09:49 p.m.

Las polémicas que son cotidianas a su equipo de futbol invadieron a la empresa que lo sostiene, Cruz Azul responde a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que los relaciona con presuntas empresas fantasma y paraísos fiscales. La cooperativa más grande de América Latina y una de las tres cementeras más grandes del país se dice libre de crisis ante las acusaciones y no se ve "en una tormenta" que cause conflicto interno alguno.

En entrevista con La Silla Rota, Jorge Hernández, vocero de Cooperativa Cruz Azul, manifestó que la primera impresión de la empresa ante el reportaje fue de sorpresa, ya que consideró que las imputaciones hechas encuentran soporte en supuestos y no en pruebas.

Hernández, sin embargo, aceptó que la empresa contrató servicios con una de las firmas señaladas en la investigación; se trata de Attar 2715 S.C., a la que pagó en 2016 dos contratos por 2.61 y 5.8 millones de pesos, según los datos publicados por MCCI.

La investigación detalla que Attar, cuyas oficinas están en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de ser parte de un mecanismo de financiamiento irregular durante el pasado proceso electoral. En tanto, en enero de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en la lista de empresas que presuntamente realizan operaciones simuladas.

(Tomada de MCCI)

¿Reconocen que les contrataron servicios a todas las empresas que menciona a MCCI?

-A la empresa que ellos señalan.

¿A cuál, es que mencionan a varias?

-En específico mencionan a una, que es Attar (...) Attar brindó un servicio a la organización en 2016 y Attar es notificada por la autoridad en el 2019, tres años después a la prestación del servicio, hay otra cosa que es muy importante señalar y considerar, Cruz Azul no es una empresa fiscalizadora, Cruz Azul recibe un servicio con un proveedor, determina a través de sus procesos internos que el proveedor esté al corriente en toda la documentación que tiene que proveer a la organización para poder brindar un servicio y se hace un seguimiento puntual del servicio para el cual fue contratado, ahí termina la responsabilidad de la organización, lo que ese proveedor haga por fuera (...) ya no forma parte de las responsabilidades de la organización, forma parte de las responsabilidades de las diversas autoridades.

El vocero de Cruz Azul remarcó que lo que la empresa admite es "tener una muy amplia diversidad de proveedores (...) los proveedores que la organización ha tenido y tiene a lo largo de los años suma a miles, confiamos en la buena voluntad y en la transparencia de cada uno de ellos, pero la empresa no es la fiscalizadora, en términos de las obligaciones que ellos deban tener hacia las autoridades".

MCCI aseguró contar con que Cooperativa Cruz Azul copias de 51 facturas emitidas por 15 empresas diferentes por supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul. Estos documentos muestran que desde enero de 2016 y hasta finales de 2017 salieron, al menos, 191 millones 768 mil pesos de la cooperativa a través de esas empresas.

La empresa les contrató servicios como "consultoría", "relaciones públicas", "procesos administrativos" y "manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento".

La empresa tuvo algunos reclamos hacia Mexicanos Contra la Corrupción, como que nunca les hicieron una llamada o que no los buscaron para poder dar su versión de los hechos. También, apuntó que les llama la atención que una organización que tiene como función a la transparencia, no muestre elementos acusatorios, probatorios, de todas sus denuncias, incluso, en su trabajo manejan "supuestos servicios, por ejemplo, en el manejo de facturación".

¿Qué son supuestos servicios? (...) ¿Cómo puede una entidad ajena a la vida interna de la organización determinar si el servicio fue supuesto o fue real?", cuestiona el vocero a MCCI.



Cruz Azul admitió la existencia de las facturas que señala MCCI, pero aseguró que también existieron los servicios contratados y el seguimiento puntual de que se realizaran en tiempo y forma.

Entonces no hay supuestos, la empresa contrató un servicio que le fue otorgado en tiempo y forma", lanzó.

Sobre los paraísos fiscales

MCCI publicó durante años, los hermanos Álvarez Cuevas, junto con otros directivos de la cooperativa, enviaron millones de pesos a empresas creadas en Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, territorios que se caracterizan por sus ventajas fiscales, por los pocos requisitos que solicitan para registrar una empresa y porque ofrecen máxima confidencialidad, ya que los nombres de los accionistas y directores no se incluyen en ningún registro público.

Las operaciones de estas empresas se realizaron a espaldas de los dueños del dinero: los cooperativistas de Cruz Azul. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró con, por lo menos, diez cooperativistas que cuando ellos pidieron cuentas sobre esos recursos, los directivos negaron la existencia de las empresas en las islas del Caribe.

El vocero de Cruz Azul recalcó que esta parte de la investigación es completamente falsa, ya que no se publican dos fechas importantes, que en 2009 se hicieron las supuestas acusaciones de fuga de capital, lo cual hace parecer que este tema sucedió en la actualidad, y que la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera determinaron la nulidad del proceso en el 2012, ya que no existía delito que perseguir.

Aquí cuestionó a MCCI por manejar información sesgada y sin transparencia, así como por qué no se hace mención a estos datos y fechas.

Dice que entrevistaron hasta 10 cooperativistas, 10 son menos del 1 por ciento de la familia cooperativista (...) y además si estás obligado a la transparencia, ¿quiénes son, cuáles son sus nombres? (...) La vida democrática de la organización entiende que hay gente que está a favor o que pueda haber gente que está en contra de determinadas decisiones y eso implica una vida democrática interna, pero eso no implica que se estén llevando a cabo irregularidades", precisó.

El futuro de "Billy" Álvarez y el equipo de futbol

Luego de descartar conflictos internos, el vocero de la cementera aseguró que la salida de Guillermo Álvarez de la presidencia de la cooperativa sólo la puede decidir la asamblea general, que es el órgano rector y es el que pone o quita a sus directivos, esa es la vía democrática de la organización y eso lo ha llevado a la consolidación, imagen y liderazgo.

Sabemos el complicado momento que vive el equipo que forma parte de la empresa, que normalmente está en los medios, en la polémica, y ahora la cementera entra también en una polémica, ¿le llueve sobre mojado a Cruz Azul?

- Yo creo que es parte de la vida cotidiana de las grandes organizaciones, no lo vemos como una tormenta, lo importante es atender los temas, yo creo que en los ámbitos en los que te mueves (...) hay un enorme nivel de calidad y competitividad, yo creo que el compromiso que debes tener como organización y, por ejemplo, en el caso específico del futbol, con tus aficionados, con la gente que te quiere y cree en ti, es de manera consistente buscar las formas para elevar tu nivel de calidad y de compromiso, para ser competitivo, y ahí déjame decirte algo, es cierto que el equipo no ha ganado los últimos años un título, sin embargo es el equipo más consistente de la historia del futbol mexicano, que quiero decir, ningún equipo ha tenido el número de finales y de liguillas que ha tenido Cruz Azul, a eso se le llama consistencia, hay que reconocer evidentemente la calidad de los contrincantes en la cancha de juego, no juegas solo, y hay que dar un esfuerzo para poder cumplirle a nuestra afición y darles ese sueño de un título, y no de una vez sino de manera reiterada, pero la organización se ha esforzado siempre por dar resultados y tenemos un compromiso real con la afición y vamos a cumplir con ese compromiso.





