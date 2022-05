¿Recibiste un e-mail sobre cambio de Afore? Checa esto

Si recibiste, o recibes, un correo electrónico donde se confirma el traspaso de Afore, debes tener cuidado debido a que la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) alertó sobre este tipo de mensajes, y confirmó que se trata de un fraude.

La Consar alertó que los delincuentes envían correos electrónicos con la siguiente leyenda: "Cambio de institución de Afore realizado exitosamente", lo cual suele ser confuso ya que incluso usan el logotipo de la Consar y de la Secretaría de la Función Pública.

¡Ojo! Si llegó a tu correo este mensaje, haz caso omiso. Puede tratarse de un fraude. pic.twitter.com/O2Npso8I0t — CONSAR (@CONSAR_mx) May 23, 2022

Para evitar ser víctima de fraude:

-La Consar no hace ningún tipo de trámites: debes de saber que los traspasos de Afore se realizan directamente con las instituciones que administran los ahorros para el retiro.

-No respondas al correo: si no solicitaste el traspaso de Afore, lo recomendable es que no presentes atención al mensaje que te llegó a tu correo, de lo contrario te redirigirán a un sitio malicioso para robar tus datos personales.

-La Consar no emite notificaciones sobre traspasos: la institución aclaró que no envía este tipo de mensajes, por ello sugirió eliminar el documento adjunto

Si te cambiaron de Afore sin mi permiso, ¿qué puedes hacer?

Tienes dos opciones para reclamar por esta situación, para que sea corregida y tu cuenta individual regrese a la Afore que tú elegiste. De acuerdo con la Consar, a este trámite se le llama Reclamación de Traspaso Indebido, que es el procedimiento a través del cual puedes reclamar que hayan traspasado tu cuenta individual a otra Afore, sin tu autorización. Si después del trámite se concluye que ocurrió de manera indebida, los recursos de tu cuenta regresan a la Afore que te administraba el ahorro, la que tú habías elegido.

El trámite puedes hacerlo por 2 vías:

1. En la Afore con la que estabas registrado originalmente

Debes ir a cualquier sucursal de la Afore que se encargaba de administrar tu cuenta individual. Para que te realicen el trámite, debes presentar un escrito, con tus propias palabras, o el Formato de Reclamación por Traspaso firmado. En ambos documentos tienen que aparecer la queja por el traspaso indebido. También tus datos de contacto:

1. Dirección completa, número de teléfono móvil o fijo, que incluye clave de larga distancia. Si tienes correo electrónico, también debes registrarlo.

2. Agrega copias de tu identificación oficial vigente

3. Un documento con el que compruebes que eres titular de la cuenta de Afore (estado de cuenta, resumen, certificación de saldos, etc.), cualquier documento en el que aparezca tu número de Seguro Social, los saldos y movimientos de la cuenta y que tengan tu nombre.





2. Por medio de la Condusef

Debes ir a cualquiera de sus delegaciones. También presentarás un escrito de reclamación, firmado, en el que plantees que estás inconforme con el cambio. Es muy importante que describas lo que sepas sobre el traspaso indebido de tu cuenta individual, remarcando que NO tenían tu autorización. Además, el documento debe tener esta información:

1. Tu nombre completo (reclamante).

2. Dirección completa.

3. NSS, en su caso, o CURP

4. Número celular y fijo, si cuentas con uno, que incluya larga distancia.

5. Identificación oficial vigente con fotografía.

6. Documento que compruebe el cambio de Afore





































































