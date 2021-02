Recesión o estancamiento económico, "cualquiera de las dos es grave", advierten

La falta de crecimiento económico significa a nivel micro que la economía familiar no crecerá e impacta en materia de empleo. (Especial)

El crecimiento económico cero de los últimos trimestres reportado este 25 de noviembre por el Inegi, debe preocupar al gobierno mexicano, porque al no haber riqueza producida no hay que repartir entre la población, consideraron expertos en materia económica.

La falta de crecimiento económico significa a nivel micro que la economía familiar no crecerá e impacta en materia de empleo, en cómo se paga el año escolar o la planeación de viajes, consideró la directora de México Cómo Vamos, Valeria Moy.

“Cuando las economías no crecen todo va pegado, las oportunidades de empleo y crecimiento para tu propia familia, que te puedas ir de viaje, que puedas pagar el año escolar al que entra tu hijo. Cuando la economía está estancada quiere decir que tus ingresos están estancados y México es una economía emergente, no tendría por qué no estar creciendo”, consideró la también profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Sobre si el escaso crecimiento económico se debe a factores externos o internos, los especialistas coinciden en que los factores externos han pesado, como la falta de ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero también es una tendencia que tiene dos años y se ha acentuado con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a las señales confusas enviadas por el gobierno federal, que han causado la caída de la inversión pública y privada y del gasto público, que representan el 40 por ciento del PIB, dijo por su parte Marcelo Delajara, del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias (CEEY).

“Es bien extraño lo que está pasando con la política del gobierno de López Obrador, porque esto de que los componentes de demanda se cayeron y el PIB también parece no importarles mucho. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el crecimiento y el PIB no son importantes, que lo importante es que la gente esté contenta y haya una mejor distribución del ingreso”, dijo el doctor en Economía.

Para el analista económico del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Luis Mauricio Torres, la falta de crecimiento se resume en la acumulación de políticas que no van de acuerdo a lo que necesita la economía mexicana

Explicó que los sectores que caen representan al 50 por ciento del PIB. “El sector de la construcción que es meramente interno está decreciendo, los servicios financieros también y ambos están enfocados en la economía local, no es un tema de contagio internacional”, precisó.

El crecimiento económico registrado durante el primer año de gobierno de López Obrador se trata del más bajo de los últimos cuatro gobiernos. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón y más recientemente Enrique Peña Nieto tuvieron un inicio tan débil en la economía, recordó el director del Instituto para el Desarrollo Industrial (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos.

Lo que debemos observar es que comparando el inicio de este gobierno con los últimos cuatro este es el de menor crecimiento en lo que va del milenio, es decir es menor al de Fox, Calderón y Peña Nieto. Es muy claro que es un inicio de gobierno peor comparado con otros inicios, es de bajo crecimiento. Sí es momento de ocuparnos, gobierno, sector privado y la academia de generar un programa contingente que evite una mayor desaceleración, porque lo que viene al cierre del año es la desaceleración industrial de Estados Unidos

“El gobierno anunció que prácticamente van a hacer o a enviar su misiva para impulsar el TMEC pero lo más seguro es que no se apruebe por los problemas políticos de Estados Unidos, eso junto con la desaceleración de Estados Unidos lo que implica es la necesidad de que México va a tener que fortalecer su mercado interno, porque de otra manera estas tendencias se van a venir a asociar a los efectos extremos que apenas están por llegar y pueden causar que esto se profundice”, advirtió.

RECESIÓN O ESTANCAMIENTO, ES GRAVE

Para José Luis de la Cruz Gallegos, México vive una recesión técnica.

Lo que publicó el Inegi es que hay dos caídas a tasa anual en el segundo y tercer trimestre y cuando se ajustan las cifras ya ajustadas a estacionalidad, hay tres caídas trimestrales consecutivas, lo cual conduce a una tendencia muy clara del ciclo económico hacia la recesión y que muestra que esto no solo afecta al sector industrial, que tiene un año consecutivo de retrocesos sino que ya llegó al sector servicios, al mercado interno

Lo que hoy publica el Inegi son tasas negativas en comercio al por mayor, en servicios corporativos, servicios educativos que es muy delicado lo mismo que lo que ocurre en servicios de salud, actividades de gobierno y legislativas tienen tasas negativas y esto en su conjunto lo que muestra es que la debilidad económica ya llegó al mercado interno, es decir que ya tenemos una desaceleración que se generalizó y es lo que se considera recesión técnica

Para Moy se trata de un estancamiento, no de recesión, pero también es preocupante, porque además lo que causa el estancamiento es la incertidumbre, el continuo cambio de reglas.

“Están cambiando las reglas del juego, lo vimos con el aeropuerto es la más emblemática se han cancelado subastas de energía eléctrica, se han cambiado las reglas de los contratos de gasoductos, están cambiando las reglas del juego continuamente y no se genera certidumbre, por lo que la gente paraliza entonces sus decisiones".

- ¿Debemos preocuparnos?

- Preocuparnos más que ocuparnos, esto va para administración, lo que los datos nos dan debe ser escuchado. Si fingimos que no pasa nada, es como negar la realidad, concluyó.

MJP