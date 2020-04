Rebasan estados propuesta de AMLO en estrategias de apoyo económico

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no anunció algún plan especial específico para paliar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, distintos estados de la república han implementado -algunos desde el pasado 22 de marzo- planes de apoyos fiscales y financieros para hacer frente a los estragos derivados de la emergencia sanitaria, entre los que se encuentran desempleo y/o pérdida de ingresos.

El pasado 27 de marzo, LA SILLA ROTA publicó que dentro del sector formal se estima una pérdida de 900 mil empleos durante. Cabe recordar que alrededor del 60% de la población económicamente activa de México, lo hace desde el sector informal.

Hace una semana, López Obrador adelantó que no habría exención o prorroga del pago de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, algunas entidades decidieron aplicar descuentos que van del 20% al 100% en el cobro del impuesto sobre la nómina para micro y pequeñas empresas. En otros cuatro estados se aplican prórrogas fiscales de 1 a 6 meses. Estos beneficios fiscales aplicaron desde marzo y, en la mayoría de los casos, se extenderán durante abril. En algunos, durante todo 2020.

Tabasco, Baja California y Chiapas, entidades gobernadas por afiliados a Morena, no han anunciado ningún tipo de plan de apoyo para empresas o la población.

AGUASCALIENTES

Destinó 70 millones de pesos para subsidiar con 5 mil pesos durante un mes a 14 mil jefes o jefas de familia que hayan perdido su empleo o su ingreso a consecuencia de la crisis del coronavirus. A lo que se suman apoyos de mil pesos semanales a 706 adultos mayores que trabajaban como empacadores en 124 tiendas de autoservicio.

Además, lanzó un plan de apoyo a las empresas con créditos antes de la crisis de covid-19; a quienes ofreció diferir 3 meses los pagos, reestructurar el plazo 12 meses más y reducir 3 puntos la tasa contratada.

Por otra parte, anunció el mantenimiento a parques industriales.

BAJA CALIFORNIA SUR

A empresas, esta entidad ofrece diferir impuestos, como el de Sobre la Nómina entre marzo, abril y mayo. A lo que se suman impuesto de control vehicular y adeudos con el xInstituto Estatal de Vivienda

CHIHUAHUA

Se comprometió a brindar un periodo de gracia de hasta 6 meses, además de que condonará intereses por los próximos 3 meses.

A ello se suma la aplicación de tasa 0 a quienes tienen adeudos con Fideapech y Fipes, y el lanzamiento de la campaña "Unidos con tu empresa" para Mipymes, cuyo fin es promocionar gratuitamente los productos chihuahuenses de los micro y pequeños negocios, particularmente restaurantes, panaderías y tiendas de abarrotes que puedan enviar su mercancía a domicilio.

Autorizó también aplicar descuentos en recargos de marzo a mayo en los cobros de agua a usuarios domésticos, industrial y comercial con consumo menor a 25 metros cúbicos.

Ciudad de México

Créditos principalmente para microempresas y personas que trabajan en la economía informal. Cada préstamo es de 10 mil pesos, sin intereses, con un plazo de dos años y un periodo de gracia de 4 meses para realizar el primer pago.

Además de que de prorroga la tenencia de agua e Impuesto sobre la Nómina.

Coahuila

A empresas ofrece la ampliación de 5% de descuento en pago del predial; 80% de descuento en impuestos vehiculares; y un 85% de descuento en el impuesto de arrendamiento en los mercados municipales.

Para población contempla pagar 3 mil 696 pesos durante un mes a empleados del sector turismo desocupados, tales como recamareras, personal de mantenimiento, meseros y cocineros.

Colima

Anunció que habrá una extensión en el cobro de impuestos sin recargos hasta el 30 de abril (ISN, prestación del servicio de hospedaje, loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos), medida también aplicable al derecho por la extracción de materiales, y de la expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía vehicular y la tenencia.

Durango

Al sector empresarial se le aplicará un 50% de descuento en ISN. Esta condonación es de hasta el 75% pymes que establezcan medidas para facilitar bienes y servicios a la ciudadanía durante la contingencia.

Asimismo, se anunció la ampliación de plazos en convenios de impuestos o derechos al gobierno estatal, y descuentos de entre 5 y 10% en trámites estatales.

Estado de México

La tasa cero de créditos se ofrecerá a quienes promuevan el autoempleo; para ellos se asignó un fondo de 200 millones de pesos.

A lo que se suma un 50% de descuento en ISN durante abril para empresas con hasta 50 trabajadores.

Guanajuato

Otorgará un subsidio de 124 pesos diarios, es decir, alrededor de 3 mil 700 pesos al mes, para 7 mil 526 personas que se han perdido su empleo o autoempleo debido a la contingencia. ¿La condición? que se comprometan a realizar actividades de beneficio comunitario, como empedrar calles, construir jardineras, muros, podar árboles o limpiar espacios públicos.

A empresas, se aplicará una prórroga de dos meses en ISN y créditos de hasta 500 mil pesos con plazo de 36 meses y tasa fija de 6%

Guerrero

A comerciantes se dará condonación de impuestos a comerciantes en abril, tal como el estímulo de 50% durante marzo y abril al impuesto sobre remuneraciones.

Una prórroga en declaraciones mensuales y la suspensión de auditorías en marzo y abril también se cuenta, así como una ampliación hasta el 30 de junio para estímulos fiscales en impuesto sobre tenencia y transporte público.

Hidalgo

A empresas se ofrece una prórroga de tres meses en el pago del servicio de agua y un 50% de descuento a ISN.

En apoyo a la población, se dará un subsidio autorizado sólo para los trabajadores que den positivo a covid-19, a quienes se les otorgará un apoyo de 3 mil 750 pesos mensuales.

Jalisco

Asignó una bolsa de 400 mdp para otorgar un subsidio de 5 mil pesos por un mes a 80 mil personas que perdieron su ingreso. No obstante, los solicitantes del apoyo son más de 260 mil. Ante ello, las autoridades de ese estado estudiaban aumentar el número de apoyos.

A empresas se darán prórrogas en créditos vigentes para Pymes, además de aplicar condonación de pagos y renovación de permisos para tianguis y comercios en mercados abiertos

Otra medida es la extensión de prórroga para el pago de refrendo de licencias, además de que contempla una bolsa de 450 millones para financiar a 15 mil negocios o talleres que tengan hasta 15 trabajadores, aunque los solicitantes superaran los 45 mil.

Michoacán

Otorga créditos a tasa diferenciada, de acuerdo con el tamaño de la empresa; para micronegocios se ofrecen préstamos de hasta 6 mil pesos sin pago los tres primeros meses y un interés de cero en los siguientes 9 meses. A las empresas pequeñas y medianas se les aplica una tasa de 6% a partir del cuarto mes.

Morelos

Para beneficiarias del programa Mujeres Emprendedoras se darán condonaciones en intereses moratorios, además de respetar tasa de interés y seguro de crédito

Nayarit

ISN y cedular se podrán pagar de julio a diciembre de 2020. En adición, se aplicará un 100% de descuento en recargos a contribuyentes con adeudos; y una extensión hasta el 30 de junio.

En todos los conceptos de Registro Público de la Propiedad se aplicará un 50% de descuento.

Nuevo León

A empresas se hará una exención de ISN a 35 mil empresas en abril, mayo y junio, la cual será aplicable para negocios de hasta 10 empleados y con un ingreso bruto anual menor a 4 millones de pesos.

Oaxaca

Aplicará un descuento del 50% al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) en marzo y abril; mientras que el de sobre la prestación de servicios de hospedaje será de 100%.

Puebla

Se anunció que no se cobrará servicio de agua a consumidores de menos de 50 metros cúbicos, y se podrá diferir hasta diciembre pagos de mayo, junio y julio a consumidores de hasta 90 metros cúbicos.

Querétaro

Garantizará la entrega de cinco mil litros de agua por vivienda, además de que se postergó el pago de licencia de funcionamiento hasta el 30 junio próximo.

Quintana Roo

En esta entidad se podrá diferir la declaración anual de impuestos hasta diciembre de este año, en gravámenes como ISN, al hospedaje, al libre ejercicio de profesiones y sobre extracción de material del suelo y subsuelo.

Además, se dará un subsidio de 20% a contribuyentes puntuales y se anunció que no no habrá corte, ni recargos por adeudos de agua.

San Luis Potosí

Ofrece créditos a tasa cero, pero sólo a mujeres emprendedoras, mientras que a los microempresarios les aplica una tasa de 6%.

Por otra parte, se amplió el plazo para el pago del ISN, y rubro en el que las Pymes recibirán un estimulo de 100% de marzo a junio.

Sobre este mismo impuesto, ayuntamientos tendrán un estímulo de 100% por todo 2020, así como en impuesto sobre hospedaje entre abril y junio.

Sinaloa

Para empresas se amplió por un mes el pago de multas, honorarios y gastos, así como la extensión hasta el último día de abril como límite del vencimiento de la calcomanía vehicular 2020.

Sonora

A empresas aplicará un 50% de descuento en ISN; 100% de descuento en impuesto sobre hospedaje; prórroga en pago de revalidación vehicular y de pago de licencias de alcoholes; un 50% de descuento en pago de derechos registrales y la suspensión de actos de fiscalización estatal.

Tamaulipas

Este estado aplicó el subsidio al pago de agua en hogares que estén al corriente, mientras que pospuso los cobros de ISN.

Los créditos del Fondo Tamaulipas no se pagan después de 90 días, sin recargo ni intereses.

Tlaxcala

Se lanzó un programa para incentivar consumo de productos y servicios locales.

Veracruz

Sólo ha lanzado el programa "Promover Nos Une", que busca incentivar el apoyo al comercio local durante la emergencia.

Yucatán

Se ofrece un 50% de descuento en ISN a empresas, mientras que el otro 50% se podrá diferir.

En adición, existe un 100% de descuento en impuestos sobre hospedaje, cedular y sobre el ejercicio profesional.

Para la población, se ofrece a los habitantes de los 106 municipios del estado un 100% de descuento del costo del agua y de la recolección de basura, así como descuentos en recibos de luz.

Zacatecas

Condonación del 100% del impuesto sobre la Nómina para empresas con menos de 20 trabajadores con aplicación durante abril y mayo; para negocios de hasta 40 trabajadores el descuento será del 50%; para las que tengan más empleados será del 30%.

Asimismo, se descontará un 100% a administraciones municipales y organismos operadores de agua potable y sobre servicios de hospedaje.

CRÍTICAS DE ORGANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

El grupo financiero Goldman Sachs consideró que la estrategia de AMLO subestima el impacto de la pandemia en la economía y la necesidad de una reorientación más profunda de la política fiscal.

Remarcó que en su evaluación el plan del gobierno de México es decepcionante en tamaño y alcance, al tiempo que palidece en comparación con los paquetes y medidas fiscales anunciados por otros gobiernos regionales.

El banco redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2020, al pasar de -1.6 por ciento, del 18 de marzo, a un -4.3 por ciento.

El Bank of America (BofA) consideró que el crecimiento potencial de México disminuye, ya que no ayudar a las personas y a las empresas directamente afectadas por las medidas para contener el coronavirus probablemente profundizará la contracción.

De acuerdo con un análisis hecho por la institución financiera, lo anterior limitará la capacidad de la economía para recuperarse después de que pase la crisis sanitaria.

"Creemos que México verá pérdidas netas de empleos este año, en contraste con las expectativas de Andrés Manuel López Obrador de dos millones de nuevos empleos en los próximos nueve meses".

Asimismo, consideró que las agencias calificadoras continuarán rebajando la calificación de México en los siguientes días o semanas, de hecho, es probable que Moody's corte dos grados a la vez y Fitch uno.

Citi consideró que los 158 mil millones de pesos en fondos adicionales son demasiado pequeños y en su opinión las medidas tienen un fuerte tono ideológico.

El documento llamado "Tiempo para ideas, no para ideología" realizado por Citi Research, señala que el Ejecutivo federal minimizó la crisis sanitaria y duplicó la estrategia económica que ha seguido hasta ahora, mientras la caída en los precios del petróleo realmente lo dejó más convencido de que su política de sustitución de importaciones es el camino correcto.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que los apoyos anunciados hasta el momento por el gobierno federal para enfrentar la situación de emergencia son insuficientes y no reflejan una estrategia integral y efectiva para atacar de frente las causas del deterioro en la actividad económica, lo que eventualmente podría tener también un impacto en materia social en México.

MEDIDAS, RESPUESTA INCOMPLETA: IP

El sector empresarial se mostró decepcionado por los anuncios en materia económica que anunció el presidente López Obrador para enfrentar al coronavirus covid-19.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó a las medidas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el panorama económico provocado por la pandemia de covid-19 como "una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos".

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentó que no se haya anunciado ninguna medida relevante para afrontar la crisis económica del covid-19.

"En plena emergencia leyó una pieza de divulgación ideológica, embistiendo fantasmas del pasado y abandonando su deber como jefe de Estado para unir a la nación", destacó en Twitter.

Además, expuso que el presidente no atendió las propuestas que los organismos agrupados en el CCE le presentamos para enfrentar el periodo más crítico de la crisis económica.

En el caso de Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), las medidas anunciadas no son las que los empleadores esperaban ni necesitan.

"Las consecuencias pueden ser graves", indicó el líder empresarial en su cuenta de Twitter.

En tanto, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que fue "decepcionante" el anuncio de López Obrador, dado que negó estímulos al sector productivo, deja a su suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas y pone en riesgo millones de empleos.

"Aunque el presidente no quiera acordar, en Canacintra seguimos determinados a mantener empleo, salarios y reactivar la economía", destacó.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López, destacó la afectación en el sector terciario, "donde se encuentra el mayor número de pymes en el país".

"No hay un plan de apoyo o respaldo que permita sortear con liquidez esta crisis. El mayor problema de esto es que al siguiente mes ya habrá muchas micro y pequeñas empresas que no van a poder continuar y no podrán abrir cuando termine la contingencia sanitaria", denunció.

