Realidad laboral, desempleo cuatro veces mayor de lo reportado

La "cifra oculta" en la tasa de desocupación como la llama el OTD no sería de 3.5%, sino de 12 por ciento. (Especial)

El desempleo total en México es cuatro veces mayor que el que reportan las cifras oficiales, pues sólo se contabiliza a quienes están buscando un empleo y no aquellos que, de tanto hacerlo y no lograrlo, ya desistieron, según el Observatorio del Trabajo Digno (OTD).

De esa manera, la "cifra oculta" en la tasa de desocupación como la llama el OTD no sería de 3.5%, sino de 12 por ciento, es decir, realmente este sexenio inició con 7.7 millones de personas que no habían podido encontrar trabajo y no con 1.8 millones como se informó.

Según el OTD, la cifras de desempleo aumentan al agregarle el número de personas disponibles, o sea, la población dispuesta a trabajar, pero que ya no busca una vacante "porque no tiene expectativas de conseguirla".

Lo que quiere decir que la realidad laboral que recibió la administración de Andrés Manuel López Obrador, es más grave de lo que se informó.

Ante dicha investigación y cifras alarmantes, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) dejó de reportar el número de quienes no tenían trabajo y estaban en búsqueda de uno.













MJP