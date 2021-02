Tras una quincena de reapertura Alquiladora Cantero registró ingresos por 260 pesos. Fueron dos eventos en los que rento una mesa con diez sillas respectivamente, para un cumpleaños familiar y un Baby Shower. El pago fue de 130 pesos por cada evento. Este es el modelo de las mini-fiestas que llegó con la nueva normalidad y la crisis económica. “Fue una mini renta que tomamos para no dejar pasar la oportunidad”, afirma don Abraham, propietario de este negocio.

Él cuenta con equipo de renta para fiestas hasta para cien personas: sillas, mesas, mantelería, fundas para sillas, vajillas, carpas, lonas, juegos inflables para niños y hasta D’J. Pero hoy la incertidumbre es inevitable, los ingresos pocos y él necesitaba reabrir ya para reactivar el negocio, más que su economía.

“En diez años adquirimos clientes y equipo, cada semana teníamos evento. Cerramos en la segunda quincena de marzo porque ya no hubo nada y guardamos todo en la bodega mientras nosotros nos encerramos por el confinamiento. Todos estamos con la zozobra de qué va a pasar, los ahorros que teníamos se están yendo”.

¡Esta es la realidad de la #NuevaNormalidad! Reabrió su negocio y en una quincena ha ganado sólo 260 pesos #IR https://t.co/zp0a4gdXNR pic.twitter.com/iif1S9o24K — La Silla Rota (@lasillarota) July 17, 2020

En la pandemia sus clientes cancelaron tres fiestas ya agendadas: cumpleaños de niños y familiares, así que tuvo que devolver los anticipos.

-Sí, porque no fue culpa del cliente, fue una situación general para todos.

-¿Cómo decidió reabrir su negocio si en este momento no hay fiestas ni reuniones?

-Pues porque la gente ya está también un poquito aburrida y ha habido muchas fiestas y cumpleaños que se han venido postergando. Parece que sí se pueden hacer eventos de máximo diez personas, así que básicamente estamos rentando sillas. Tomamos muchas medidas de precaución, el mobiliario se entrega completamente sanitizado y se vuelve a limpiar al recogerlo.

“Es una esperanza”

Don Abraham, lejos de lamentarse por haber tenido solo un ingreso de 260 pesos, se alienta. “Es como una esperanza de que ya vamos a volver a reactivarnos en esa parte, aunque sea poquito porque es mejor que nada. Nos estamos adaptando a la economía como viene con las precauciones de sanidad que debemos tener”. Por eso, dice, entrega su equipo con careta, cubreboca y guantes. “Ayer vino una persona a pedir informes, ya había hecho una reservación para un cumpleaños de un niño; pero en la tarde me canceló. Era también un juego de mesa con diez sillas, esperemos que regrese”.

A falta de clientes, en la pequeña accesoria donde reabrió, exhibe parte de sus servicios para dar señales a los transeúntes de que ya está de vuelta. “No tengo ningún evento ya agendado, estamos a la expectativa. La necesidad principalmente es la que nos tiene aquí, aunque aún no hay fiestas. Mi tirada es que la gente me vea y cuando ya se reactive al cien por ciento los eventos, ya saben que aquí hay un lugar que podemos servirles. Ya hay otros compañeros que reabrieron, estamos en contacto, pero todos estamos en las mismas”.

La renta en este local es de dos mil 500 pesos; y aunque es mucho en comparación con los ingresos, don Abraham fue precavido. “En casa restringimos gastos: cero comida en calle, cero ropa y zapatos; al no haber escuelas, tuvimos menos gastos. Estoy arriesgando el capital que tengo todavía, me la estoy jugando, es un hecho que ahorita debo poner dinero para la renta pero si no lo hago me voy a tardar más en reactivarme. En la familia todos estamos igual, esperando que la vida vuelva a la normalidad”.