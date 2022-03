Ramírez de la O, ¿con manga ancha para violar la ley del Banxico?

La divulgación anticipada de la modificación de la tasa de interés bancaria que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves en su conferencia mañanera viola leyes internas del Banco de México.

Ésta refiere en su artículo 45 que quienes asistan a las sesiones de la Junta de Gobierno están obligadas a guardar confidencialidad respecto a los asuntos que allí se aborden. Y la única excepción que maneja es que en caso de revelar información, debe ser bajo autorización expresa de dicha Junta y solo para emitir una comunicación al respecto. Ninguno de estos casos ocurrió ayer.

Además, el artículo 43 refiere que en caso de divulgación de cualquier información que allí se aborde sin aprobación alguna, tal como revelar información confidencial, puede ser razón justificada para la separación de alguno de sus integrantes.

En este escenario el presidente justificó hoy que quien le reveló la información fue el Secretario de Hacienda, Rogelio de la O; y agregó que además de disculparse en la Convención Nacional Bancaria respeta la autonomía del Banxico.

Victoria Ceja, titular de éste, es una funcionaria cercana al Secretario de Hacienda; aunque asumió la titularidad del banco en enero anteriormente se desempeñó como Subsecretaría de Egresos; pero ha trabajado con López Obrador desde que éste fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Cabe recordar que su antecesor, Alejandro Díaz de León, tuvo diferencias marcadas con el mandatario desde 2021; y se consideró que ésta fue una de las razones por las que López Obrador se negó a la posibilidad de su reelección en el cargo.

Tulio Salanueva, abogado con especialidad fiscal, explicó en entrevista con La Silla Rota que lo ocurrido viola el derecho a la privacidad de las empresas. "Cualquier funcionario público que tenga acceso a datos sensibles tiene la obligación de resguardarlos, más aún si es el titular del Ejecutivo", dijo.

Aseguró que además de la normatividad interna de Banxico también se viola la Constitución con el derecho a la seguridad jurídica, además de otras leyes secundarias. Y señaló que la filtración del presidente afectó los mercados al revelar información sensible.

"Esto nos da a entender que no hay seguridad jurídica y que cualquier dato sensible que tenga el presidente, lo puede hacer público sin respetar el proceso de ley para hacer una divulgación de datos. Esto pone en riesgo los mercados que se alteran en perjuicio de la divisa nacional, prueba de ello es que los mercados comenzaron a especular al respecto".

Salanueva rechazó especular sobre quiénes pudieron filtrar esta información al Ejecutivo. "A esos niveles cualquiera tiene acceso a cualquier tipo de información; no podemos especular quién se la dio. El hecho es que el presidente la tenía y es reprobable la forma en que la divulgó. Los conductos no fueron los adecuados".

Finalmente, consideró que, independientemente de la disculpa que ofreció el mandatario, el trasfondo es que él debe respetar la ley "porque eso no le exime de las consecuencias legales que pudiera tener". Y ejemplifico que la parte afectada (mercados o la Bolsa de Valores entre otros) cuentan con el equipo jurídico para decidir que vía utilizar en caso de proceder legalmente.

¿Por la libre?

Mauricio Trahyn, contador y abogado fiscalista, afirmó que si bien fue grave la filtración que hizo el Secretario de Hacienda, esto no tendrá mayores consecuencias legales.

"De alguna manera el Secretario representa una excepción al filtrar este tipo de información. Sí podría tener algunas repercusiones, pero serán las autoridades o institutos quienes deberán valorarlo esto en caso de una sanción. Pero sí cometió una indiscreción muy fuerte al revelar información confidencial".

Precisó que, según la ley interna de Banxico, aunque es órgano autónomo, los únicos que podrían ser sancionados son los integrantes de la Junta de comprobarse que alguno de ellos hubiera filtrado la información.

"No es que el Secretario de Hacienda puede hacer lo que le dé la gana, lo que sucede es que no hay pruebas que lo puedan responsabilizar porque no hay una persona que sea responsable ¿Quién va a levantar la mano para decir yo fue el que filtre la información? Nadie va a levantar la mano, entonces este tipo de filtración va a quedar en una impunidad", afirmó.

Y explicó que solo podrían proceder legalmente en caso de comprobarse que uno de los miembros de la Junta filtró la información al titular de Hacienda. "Pero sin pruebas contundentes, asunto arreglado; para ellos no ocurrirá nada. Lamentablemente hemos detectado varios casos en los que la secrecía se está quedando en el olvido y los funcionarios públicos están filtrando información al dominio público y de esta forma las repercusiones monetarias y fiscales o hacendarias las tendremos que pagar los ciudadanos de a pie".

¿Y?

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O negó que vaya a renunciar tras informarle al presidente, Andrés Manuel López Obrador cuál sería el aumento en la tasa de interés.

-Dicen que usted debería renunciar, le expresó la reportera.

-No les haga caso, usted no les haga caso, dígales que no, aclaró Ramírez de la O.

Las declaraciones del funcionario fueron captadas por la reportera de Radio Fórmula, Yeni Valencia, en donde además rechaza que la violación a la ley sea relevante.

-Pero el presidente ya dijo que fue una violación...

-Pero ¿y?, ¿y?, respondió.

?#VIDEO | "¿Pero y? ¿Y?", responde secretario de Hacienda, @R_Ramirez_O ante violación de la ley de Banxico.

El funcionario descartó renunciar tras las declaraciones del presidente @lopezobrador_ https://t.co/0OV8lMN2c7

@Radio_formula / Yeni Valencia pic.twitter.com/SfH5pY410V — La Silla Rota (@lasillarota) March 26, 2022

¿Por qué piden su renuncia?

El viernes 24 de marzo, e l presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien le informó por adelantado que la Junta de Gobierno del Banco de México había decidido aumentar su tasa de interés de 6 a 6.5% ya pregunta expresa expresa que la Ley del Banco de México obliga a la confidencialidad sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno y en las reuniones.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario tomó que fue un error de su parte adelantarse al anuncio del Banxico y reafirmó su compromiso de respetar la autonomía del banco central mexicano.

{"txtScript":""Participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda, él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento. Me mandó la tarjeta en la tarde noche de antier. Pensé que ya se había dado a conocer y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa. Pero todavía, formalmente, no se anunciaba, yo me adelanté", aceptó AMLO. "}

violacion a la ley

De acuerdo con la Ley del Banco Central mexicano "quienes asistan a las sesiones deben guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación", ver lee en el Artículo 45, contenido en el Capítulo IV del Gobierno y la Vigilancia.

Ese mismo artículo señala que a las reuniones de política monetaria asisten el secretario y subsecretario de Hacienda, aunque estos no tienen voto en las decisiones.

¿AMLO acepta que se violó la ley?

López Obrador reconoció que el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le adelantó el alza en las tasas de interés al responder sobre una posible violación a la ley; la de comunicar la decisión del Banco de México de aumentar en 50 puntos base su tasa de interés.

A pregunta expresa de que se consideraría que se violó la ley, porque establece que las reuniones deben ser confidenciales, el presidente respondió:

"Sí, sí, la Ley del Banco de México, pero pues la Secretaría de Hacienda forma parte del consejo del Banco de México y me informa y yo di a conocer este resultado, los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo".

La gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que la autonomía del banco central está "garantizada".

En entrevista con El Financiero, Rodríguez Ceja destacó que todos los miembros de la Junta de Gobierno "estamos convencidos del mandato constitucional que tenemos, de hecho se ha estado demostrando, en todo momento, las decisiones de la Junta".

¿Qué dicen los analistas?

Valeria Moy, directora general del IMCO, dijo que la revelación de la tasa por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, violó la ley del Banco de México, vulneró la autonomía de la institución y pudo afectar las pérdidas y ganancias del mercado.

Explicó que todo lo que se trata en la junta de gobierno es de carácter confidencial, por lo que el presidente rompió la ley "con claridad absoluta".

Además, señaló que los movimientos de tasa de interés deben pactarse en un horario específico, porque los mercados se ven afectados. "Cuando alguien tiene información distinta a la información oficial eso, al final del día, es uso indebido de información privilegiada".

Incluso el IMCO y la agrupación México, ¿Cómo vamos?, manifestaron que no sólo se vulneró el marco legal vigente, también se dañó la imagen y la confianza de la institución autónoma.

"No se conoce precedente de una situación en la que el titular del Ejecutivo Federal sea quien anuncie la decisión de política monetaria antes de su difusión oficial por Banxico", dijeron.

Confidencialidad vulnerada

Las organizaciones señalaron que el artículo 28 de la Constitución establece que "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Por ello, desde 1994, el Banco de México se ha mantenido autónomo de los poderes de la Unión, y tiene rectoría e independencia absoluta para adoptar las decisiones de política monetaria que considere necesarias para cumplir con la misión de procurar la estabilidad del poder constitucional de la moneda nacional".

Dieron como referencia que el artículo 45 de la Ley del Banco de México establece que todos los asuntos tratados en sesión de la Junta de Gobierno son confidenciales.

En este, el anuncio anticipado del presidente no tiene precedentes conocidos, y constituye una importante vulneración a la autonomía del banco central y evidencia la transgresión del marco normativo que rige su actuar, advirtieron ambas agrupaciones.

"Con la vulneración a la autonomía del Banco de México, se corre el riesgo de que la política monetaria pierda efectividad para cumplir con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de la moneda, puesto que en buena medida dicha efectividad depende de la credibilidad e independencia de quienes la establecen, es decir, la Junta de Gobierno del Banco de México", aseguraron.

En vísperas de la asistencia de López Obrador a la Convención nacional Bancaria en Acapulco, expertos en materia económica consideraron que el acto de López Obrador merma la confianza de los inversionistas.

"Me gustaría mostrar mi preocupación por la filtración, considero que esto es muy preocupante", dijo Carlos Serrano, economista en jefe para BBVA en el marco de la 85 Convención Bancaria, e indica que este tipo de asuntos minan la confianza en la recuperación económica , la cual proyectan en 1.2 por ciento este año y en 2.1 por ciento para el año entrante.

Carlos Capistrán, economista en jefe para Bank of America Securities (BofA) también expresó su preocupación, pues la filtración ante la incertidumbre.

"El presidente acaba de decir en su conferencia de prensa mañanera que ayer Banxico decidió subir 50 puntos base la tasa de interés para llevarla a 6.5 por ciento; Ese es un anuncio que los mercados estaban esperando el día de hoy a la 1 de la tarde de México; es un adelanto y ciertamente le mete incertidumbre a los mercados y es algo que no había pasado en México desde que yo tengo memoria", abundó.

Lo que dice la ley de Banxico

En el artículo 43 de la ley de Banxico, se establece, entre otras, como causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno:

V. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la Junta de Gobierno.

cj