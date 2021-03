¿Quieres tener un buen historial crediticio? Esto es lo que debes saber

Contar con un buen historial crediticio es fundamental para acceder a financiamiento hipotecario. Por ello, si tienes en mente comprar una vivienda con el apoyo de un banco, resulta muy importante forjar una buena calificación en Buró de Crédito.

De acuerdo con Wolfgang Erhard, vocero nacional del Buró de Crédito, entre mejor comportamiento de pago demuestre una persona, más fácil será acceder a créditos con excelentes condiciones.

¿QUÉ ES EL BURÓ DE CRÉDITO?

Contrario a lo que muchas veces se cree, estar en el Buró de Crédito es una buena noticia. El Buró de Crédito no es una lista negra que boletina a los malos pagadores. Por el contrario, estar en Buró de Crédito significa que la persona cuenta con un historial crediticio.

La labor del Buró de Crédito es recolectar la información acerca del comportamiento de pago de las personas. A partir de ahí, emite un Reporte de Crédito en el que se refleja si una persona paga a tiempo o si se retrasa.

Para otorgar cualquier tipo de crédito, los bancos e instituciones consultan la información generada en el Buró con el objetivo de analizar si la persona que pide un financiamiento es buen pagador o no.

Pero entonces, ¿es bueno o no estar en el Buró? Para Wolfgang Erhard, sí es bueno. "Contar con un historial crediticio, y en especial uno bueno, lo que va a hacer es que vas a enamorar a los otorgantes de crédito con tus buenas decisiones de pago, generando confianza".

"Imagínense un crédito hipotecario a 20 años, un plazo grande, con un monto grande. Y para que alguien quiera confiarte mucho dinero a un plazo tan grande, hay que darles elementos para que tomen la decisión y si otorguen el financiamiento", dijo.

Para quienes buscan crédito, es igual de malo no contar con un historial que contar con un reporte negativo en el Buró. En ambos casos, las instituciones podrían poner trabas, u ofrecer condiciones poco atractivas, esto al no contar con un reporte que permita definir qué tan buen pagador eres; o por el contrario, al demostrar que no se cumple a tiempo con los pagos.

De acuerdo con los expertos, la solución para tener un buen historial es pagar a tiempo. Pero cuando las condiciones no te lo permiten, es posible pedir una reestructura. Mostrar esa voluntad de pago es muy importante, ya que nunca sabemos "cuándo va a venir una buena oferta, y que necesitamos del crédito para aprovecharla, o que ocurra una emergencia y que necesitemos el apoyo de un financiamiento. Las decisiones que estás tomando ahorita, te están preparando para los créditos del futuro".

RECOMENDACIONES

*Construir un buen historial no es cuestión de suerte sino de cumplir a tiempo con los compromisos adquiridos. No obstante, si se presentan circunstancias que complican hacer frente a los compromisos, la mejor opción es encarar el problema y no sólo dejar de pagar.

*Si una persona no puede pagar a tiempo, lo mejor es demostrar intención de pago; esto a través de acercarse con la institución que otorgó el crédito y pedir una reestructura.

*Si tienes un problema económico y no quieres lastimar tu historial crediticio, debes buscar a la empresa que te prestó y pedirles una reestructura, que cambien las condiciones. Lo que se busca es que la mensualidad que se tengan que pagar sean más baja, más cómodas y que pueda seguir pagando.