¿Quieres consolidar tu futuro financiero? Toma en cuenta estos consejos

The New York Times comparte algunos consejos sobre el dinero realmente esenciales. (Pixabay)

Luego de la crisis económica que ha agravado la pandemia, es muy probable que tu vida financiera parece estar más complicada de lo que debería y la posibilidad de encontrar el presupuesto para empezar a ahorrar dinero cada vez se ve más lejana.

O tal vez, en plena pandemia hayas conseguido un empleo con un salario decente, pero no estás seguro de cómo optimizar tus finanzas o qué priorizar.

La situación de cada persona es diferente, pero no te preocupes, hay ciertos fundamentos que se aplican a todos nosotros, por eso The New York Times comparte algunos consejos sobre el dinero realmente esenciales.

PARA EMPEZAR

1.- Ni vergüenza ni culpa: ¿No sabes cómo invertir? Hay millones de personas como tú. ¿Tienes deudas? También las tienen dos tercios de los graduados universitarios. Si estás aquí, ya llevas ventaja.

2.- Seremos breves: Sólo dos minutos de lectura al día, con una tarea razonablemente rápida que puedes abordar una vez que hayas terminado de leer. O no. No hay nada de malo en leer estos despachos y guardarlos para algún gran día de bienestar fiscal en el futuro, cuando tacharás decenas de tareas de tu lista, o en dejar de lado algunas de las que aún no se aplican, pero que lo harán más adelante.

3.- La jerga es el enemigo: Aquí tratamos de hablar en un español sencillo, de la forma en que nos dirigiríamos a un hermano o a los amigos del trabajo que a menudo (muy a menudo, en realidad) se acercan a nosotros para expresar alguna que otra confusión profunda.