¿Quiénes son los Alemán, que no les alcanzó para regresar a la radio?

Luego de que esta mañana se confirma que Corporativo Coral, propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, no lograron realizar el pago por 35 millones de dólares al que se habían comprometido como depósito inicial para tomar el 50 por ciento de las acciones de Televisa en Radiópolis, con ello se trunca la posibilidad del regreso a la radio de la familia Alemán.

¿Quién es la familia Alemán-Magnani?

Nacido en Veracruz el 18 de marzo de 1932 y egresado de la UNAM como licenciado en Derecho, Miguel Alemán Velasco, es hijo de Miguel Alemán Valdés fue político y abogado se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952.

A lo largo de carreta política y empresarial, Alemán Velasco ha desempeñado varios cargos entre ellos:

Fue Coordinador General de Noticieros de Telesistema Mexicano S.A.; Director Fundador de la Dirección de Noticieros de Telesistema Mexicano S.A.; primer Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión; Vicepresidente y Subdirector General de Novedades Editores, S.A. de C.V.; fundador de la primera sucursal en Veracruz del Banco de la Mujer, denominada Asociación de Mujeres Empresarias, A.C. (ADEM); y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Televisa.

Velasco es conocido por su trayectoria periodística en las revistas Siempre y Visión Latinoamericana. Hasta el día 1 de mayo de 2000 fue Vicepresidente y Presidente Ejecutivo de Televisa, S. A. de C. V.; además ha escrito 21 libros, de los cuales siete son novelas históricas.

En el ámbito político fue exgobernador de Veracruz en el periodo 1998 a 2004. Fue asesor de la Presidencia de la República para Asuntos de Radio y Televisión.

Embajador de México para Asuntos Especiales de la Presidencia de la República.

Dentro del Partido Revolucionario Institucional ha ocupado diversos cargos de: delegado; Secretario Auxiliar del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES); Director de Relaciones Públicas del CEN; Secretario de Finanzas; y Presidente del Patronato de la Fundación Colosio, A.C.

También fue Senador y presidente del Senado, así como fundador de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

En el sector privado fue Presidente de la Organización Internacional World Parlamentarians for Habitat de la Organización de Naciones Unidas; miembro del Consejo Consultivo Internacional de Americas´ Society; Consejero de Panamerican Development Foundation; miembro del Consejo Consultivo Latinoamericano de Coca-Cola Internacional; miembro del Consejo Consultivo del Center for Strategic International Studies en Washington, del Council of the Americas; del Conference Board; miembro del Institute of the Americas en San Diego California; miembro del Comité Honorario de la Fundación Cultural México-Estados Unidos.

También fue miembro fundador del Board Trustees de la cátedra Miguel Alemán del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard; Promotor de la Cátedra Presidente Miguel Alemán en el Washington Center; Fundador y presidente de Friends of Mexico Development Foundation; presidente de la Organización de Televisión Iberoamericana (OTI) y Presidente Honorario de US-Mexico Chamber of Commerce.

Actualmente es presidente del Consejo de la línea aérea Interjet; Preside el Patronato y Comité Ejecutivo de la Fundación Miguel Alemán Valdés; Presidente de México Cumbre de Negocios (Mexico Business Summit); Preside el Consejo de Alemán Velasco y Asociados, S.C.; Preside el Patronato del Museo de San Carlos; miembro del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo; miembro del Patronato del Museo del Prado; miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1953; Editorialista del periódico El Universal; miembro del Grupo bilateral de Alto Nivel México-Francia.

En el caso de Miguel Alemán Magnani, nació en 1966, cercano al poder desde la cuna, nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés e hijo del exgobernador de Veracruz, ambos distinguidos militantes del PRI, que durante décadas gobernó México.

Alemán Magnani creador de Grupo Alemán (GALEM) ha diversificado sus proyectos a las áreas de transporte aéreo, desarrollo regional e inmobiliario, comunicaciones y entretenimiento y energía.

Entre ellas la aerolínea Interjet propiedad de los Alemán.

A los 19 años Alemán Magnani dirigió la emisora de radio WFM con un proyecto de música pop y rock en el que creó la nueva imagen de la emisora "Magia Digital", que fue un referente para las audiencias de los años ochenta y noventa.

Promovió los intercambios de cantantes mexicanos con otros países y produjo el primer concierto de música pop de gran audiencia, lo que convirtió a México en una parada obligada para los grandes artistas.

En Televisa, desempeñó diversos cargos de dirección en diferentes áreas como vicepresidente de Imagen y Desarrollo Tecnológico, vicepresidente de Imagen Corporativa, vicepresidente de Promoción, Publicidad y Prensa. Fue accionista y consejero propietario del Consejo de Administración.

En el mundo del entretenimiento tiene una asociación con Metro Golden Meyer Studios y creó Gato Grande Productions para producir series, películas y diversas producciones en español, como la bioserie de Luis Miguel. Ha patrocinado y co-producido varias películas tales como "Amores Perros", "Little Boy" y la serie "Detrás del Dinero".

Alemán Magnani también es un gran amigo de Luis Miguel y productor ejecutivo de la bioserie sobre la vida del cantante que fue un éxito en Netflix y que ya prepara el lanzamiento de la segunda temporada.

A lo largo de su vida, Magnani ha demostrado que su amistad con ''El Sol'' es a prueba de todo, en 2017 viajó a Los Ángeles, acompañado por un grupo de abogados, para asesorarlo sobre la demanda que su exmanager, William Brockhaus, interpuso en su contra por incumplimiento de contrato.

Magnani es parte de un reducido grupo de hombres de negocios del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se busca impulsar la economía del país mediante la inversión pública, inversión privada nacional e inversión extranjera, para lograr la meta de crecimiento de 4% anual.

kach