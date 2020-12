¿Quién gana y quién pierde en las "Streaming Wars"?

Las plataformas de video streaming -cuya demanda aumentó dentro del contexto de la pandemia de covid-19 y el confinamiento recomendado para evitar la propagación del nuevo coronavirus-, como Netflix, Amazon Prime Video o la recién llegada a México Disney Plus, brindan una oferta cada vez más amplia de contenidos, lo que significa en gran parte la fragmentación de los públicos debido al contenido exclusivo que se encuentra en cada.

Como suscriptor a alguna o varias de este tipo de plataformas, se debe revisar el "gasto hormiga" que estas suponen ser, puesto que esta inversión realmente no es pequeña, además de que ante las llamadas "streaming wars", el precio de "renta" de las películas y series una plataforma u otra se encarece conforme pasa el tiempo y las compañías buscan más y más exclusividad.

Elena Neira, autora del libro Streaming Wars define este término como la ofensiva de ofertas, descuentos y estrategias que distintas compañías del entretenimiento lanzan para convencer a los usuarios de la necesidad de contratar su contenido, de acuerdo con información de El Economista.

Neira apunta a que se trata de la antesala de la televisión del futuro, en la que los grandes conglomerados mediáticos "no quieren compartir su contenido con nadie", hecho que repercute directamente en los bolsillos de los suscriptores.

Las streaming wars en México -uno de los mercados que son dominados por el gigante del sector: Netflix- viven un punto de auge luego de la pandemia, pues se aceleró la llegada de la plataforma de Disney al país, además de que Prime Video lanzó una oferta para acceder al material de distintas cadenas televisivas. Se espera, aparte, el arribo de la plataforma HBO Max, dentro de la que Warner Bros busca ofrecer sus estrenos programados para 2021.

¿CUÁNTO PAGA EL MEXICANO POR EL STREAMING?

En 2019, el gasto de los mexicanos en suscripciones a plataformas de streaming (video y música) ascendió alrededor de 134.83 pesos mensuales, es decir mil 617.96 pesos al año, de acuerdo con un estudio de la plataforma Albo. El confinamiento recomendado por la pandemia de covid-19 ha hecho que este gasto se incremente, advierten expertos.

Sergio López, editor web en jefe de Cine Premiere, dice que como consumidores salimos ganando debido a la variedad de contenidos que tenemos a nuestra disposición. No obstante, la presión social podría hacer que se busque contratar alguno de estos servicios para hablar de lo que todo el mundo está hablando, para no tener la sensación de que se pierde algo importante. "Podemos caer en la ansiedad de querer ver todo y estar en la conversación, lo que ya no es sano para la persona ni su bolsillo", apunta.

¿QUÉ PUEDO HACER?

La gran gama de variedad de los contenidos para elegir, a lo que se suma la crisis económica actual, resalta la importancia de que los usuarios decidan qué tan importante es para ellos contar con tal o cual plataforma de streaming.

Revisar los gastos y definir un perfil de géneros, puede ser de ayuda para decidir la plataforma adecuada para ellos. Una recomendación es contemplar el gasto en términos anuales, para darse una idea de la inversión real que se hace sobre este tipo de plataformas.

Aprovechar las opciones de suscripción familiar y compartir los costos con otros usuarios, es otra de las opciones, de acuerdo con Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista.

Otra opción es elegir el momento o periodo por el que se contratará cada plataforma. Por ejemplo, contratar una por dos meses y, al momento de que se termine esa suscripción, contratar otra.

Es importante tomar en cuenta que algunos paquetes de Internet o telefonía ya incluyen en sus precios la suscripción a alguna de las plataformas. Revisa qué compañías las ofrecen.

(djh)