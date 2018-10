¿Quién era Paul Allen?

El multimillonario estadounidense Paul Allen, cofundador de la firma de computación Microsoft y propietario de los equipos deportivos Seahawks de Seattle, en la NFL, y Portland Trailblazers, en la NBA, falleció este lunes a los 65 años.

Janet Greenlee, directora de comunicaciones filantrópicas de Vulcan, la compañía de inversiones de Allen, confirmó la muerte del millonario, quien anunció hace dos semanas que su linfoma no Hodgkins había reaparecido nueve años después de haber sido tratado por esta causa por primera vez.

Statement from Microsoft CEO Satya Nadella on the passing of Paul Allen: pic.twitter.com/1iLDLenLKz