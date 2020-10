Queso amarillo se pone nervioso, Profeco dirá qué marcas no son queso

El queso tipo americano a analizar por la Profeco, proviene de grasa vegetal y no de leche. (Creative Commons)

El queso amarillo es el próximo objetivo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues revelará las marcas que no cumplen con la norma mexicana y comercializan quesos que no son quesos, como lo hiciera el pasado 13 de octubre con distintos productos fueron sacados del mercado por no contar con los requerimimentos de lactosidad, y días antes con marcas de jamón.

El queso tipo americano a analizar por la Profeco, proviene de grasa vegetal con colorantes y saborizantes artificiales, aseguró Ricardo Sheffield Padilla, titular de la dependencia en entrevista con Grupo Milenio, por lo que son más un "adorno" en los alimentos.

"Para que sea queso tiene que ser 100 por ciento grasa de leche, en este caso de vaca", detalló el funcionario, además de que el anuncio se hará en noviembre.

La Secretaría de Economía, con la asistencia de la Profeco, comprobó que diversos productos denominados como "queso" y "yogurt natural" no cumplían con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores, publicó La Silla Rota.

Tras prohibir su comercialización, este sábado la Procuraduría del Consumidor anunció la reactivación de la venta de 12 quesos y un yogur "tras ajustarse a las normas oficiales sobre denominación y contenido de productos lácteos".

Algunas de las correcciones que estas marcas tendrán que aplicar es el cambio en la etiqueta de "100 % leche" por una que diga "100 % lácteo", así como corregir la lista de ingredientes, sobre el peso neto del contenido y el origen del producto.









