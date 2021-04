"Quedé asqueado y endeudado. La burocracia y corrupción es canija"

Juan es comerciante. Tiene un negocio de autopartes en una zona del estado de México y durante cuatro meses tuvo cerrado su taller: no estaba regularizado y un día personal del municipio llegó a revisar documentación con la que no contaba. Le clausuraron.

"Un día llegaron patrullas y hasta los del ejército a la zona donde hay varios negocios, como si fuéramos delincuentes y me tocó la mala suerte de que me pidieran los papeles y como no los tenía me pusieron 4 sellos, de los que por cierto no me dieron por escrito una notificación", detalla.

Juan, que está al frente del negocio familiar, cuenta que dejaron de trabajar 4 meses. "Sin embargo, los gastos no pararon; por la accesoria pagamos 7,000 pesos de renta mensuales, y pues había que pagar a los dos trabajadores que nos apoyan".

Detalla que durante 4 meses casi a diario debían ir a Toluca, lo cual nos generaba más costos, y pérdida de tiempo. "La burocracia está canija, vaya para acá, para allá, nadie te da solución, casi diario había que hacer papeleos ante tres dependencias: ecología, protección civil y uso de suelo".

"Quedé asqueado de ver tanta corrupción y de lo complejo y engorroso que es entrar a la formalidad. Llega un momento en que dices, dime cuánto me cuesta que me dejen trabajar", recuerda.

El trámite de apertura le costó a Juan 20,000 pesos.

Ahora con los "papeles en regla" es otro show. "Sí tiene sus ventajas porque no estás con la incertidumbre que en cualquier otro momento te cierren de nueva cuenta, pero hay que estar renovando los permisos, de plano me dijeron que me espere pasando las elecciones".

"El casero nunca me perdonó la renta y ni con la pandemia han querido bajar la renta más todos los gastos, a eso hay que sumarle lo que perdí por no poder vender y como no hay ingresos pues tienes que ir agarrando de los ahorros y llega un punto en que caes en desesperación que terminas cayendo en corrupción y pasando dinero por debajo del agua".

Porque además, para que nos pudieran quitar los sellos, "era una lanota, ya tenía una multa muy grande que era de más o menos 80,000 pesos".

VAN POR MÁS FORMALES

La reforma fiscal que trabaja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estará enfocada en el combate a la informalidad, con medidas que abaraten el costo de la formalidad, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de la dependencia.

El funcionario dijo que es posible trabajar en algún tipo de reconfiguración del impuesto sobre la renta (ISR) y focalizar los recursos públicos en abaratar el costo de ser formal.

"La política es que no vamos a aumentar los impuestos y eso nos llevará, por un lado, a trabajar en la eficiencia de la simplificación administrativa que es la base. Además, México tiene un problema muy fuerte de informalidad y ése es un tema que hay que abordar, y al mismo tiempo tenemos unas estructuras que parecen a tener margen de mejora en cuanto a la progresividad de su estructura", dijo.

INFORMALIDAD EN NÚMEROS

La ocupación informal en noviembre de 2020 ascendió a 29.8 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 se situó en 56.3%, cifra superior en 0.3 puntos porcentuales comparada con la del mes previo, según datos del INEGI.

Antes, en junio, la ocupación informal había ascendido a 25.6 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 se situaba en 53%, cifra mayor en 1.2 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

Se calcula que en México los trabajadores informales producen 23 de cada 100 pesos del PIB.