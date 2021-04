¡Que tu deuda no se infle! Evitar pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito

Evita a toda costa el pago mínimo. Este es un gran error porque tus meses sin intereses ya no se aplicarán, tardarás en pagar más tiempo y aumentará tu deuda con los intereses que, regularmente, son muy altos y variables.

En México, el 55% de la población entre 18 y 70 años tiene un crédito, de este porcentaje, el 70.2% se financió de manera informal y solo el 29.8% lo hizo formalmente, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2018) realizada por el INEGI en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Finerio, startup de finanzas personales, dio como referencia que las tarjetas de crédito departamentales o de tiendas de autoservicio son el producto de crédito formal que más personas tienen contratado: 15.1 millones de adultos en México, es decir, un 19.1% de la población. No obstante, 8.3 millones tienen una tarjeta de crédito bancaria, es decir, únicamente el 10.4% de la población representada en la misma encuesta.

De acuerdo con Coru, comparadora de servicios financieros, el pago mínimo en tu Tarjeta de Crédito parece una cantidad pequeña con la que puedes ponernos al corriente con el banco, pero es todo lo contrario. "Pagar el mínimo no quiere decir que estás cumpliendo con el pago de tu deuda, esa cantidad solo es para mantener vigente tu crédito y no convertirte en un cliente moroso, pero no abonas nada a capital, o sea, al dinero que debes de origen".

Según Coru esto es lo que tienes que saber:

¿Qué es el pago mínimo de la tarjeta de crédito?

Es un monto pequeño que te solicita el banco que liquides antes de tu fecha límite de pago, con el objetivo de mantener tu crédito vigente y no reportarte por incumplimiento. El pago mínimo viene estipulado en el estado de cuenta que recibes mes a mes.

¿Cómo se calcula el pago mínimo?

En el 2013, el Banco de México estableció una metodología para calcular el pago mínimo de un crédito, con el fin de evitar sobre endeudamiento de las personas que no podían llevar el control de su tarjeta.

¿Cuál es el riesgo de hacer solo pagos mínimos?

Si mes a mes únicamente pagas lo mínimo que te requiere el banco, al final podrías terminar pagando – durante décadas -mucho más dinero que tu deuda original.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), plantea un ejemplo; si una persona compra una pantalla de 10,500 pesos con tu tarjeta de crédito y sólo haces los pagos mínimos que te pide el banco, al final tardará 15 años en liquidarla; y eso no es lo peor, el cúmulo de intereses hará que al término pague un total de 55,000 pesos.

¿Por qué pasa eso? Si no pagas los intereses que tu deuda genera en un mes, éstos se suman al capital, los cuales también, crearán más intereses; y a eso, además, debes sumarle el IVA y las comisiones o penalizaciones por pago retrasado.

Pago para no generar intereses

De acuerdo con BBVA, el importe de este pago considera el total del saldo deudor de la tarjeta de crédito, descontando los saldos que se encuentren en plan de pagos fijos, meses sin intereses y promociones de efectivo inmediato.

Cuándo hacer el pago de la tarjeta de crédito

RECOMENDACIONES PARA EVITAR PROBLEMAS

· La tarjeta de crédito es un medio de pago y no un crédito a largo plazo. No te confíes

· Haz lo posible por liquidar tu deuda al mes. Si no puedes, paga por lo menos el doble del mínimo, más las compras a meses sin intereses, así evitarás altos intereses, comisiones y recargos

· Analiza si la línea de crédito que tienes es la que realmente necesitas y sobre todo si puedes pagarla; de lo contrario puedes solicitar que sea reducida

· Si consideras que ya no puedes pagar, ve a la institución financiera para renegociar tu deuda y así evitar que crezca mucho más por los intereses

· Usa la calculadora de pagos mínimos de la Condusef, cuantifica el impacto (tiempo y costo) que resulta de pagar sólo el mínimo, en tu caso particular

