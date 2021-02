¿Qué tanto le importa al gobierno de AMLO la sustentabilidad energética?

¿Será que el Gobierno de México no quiere someter su política energética al escrutinio de la AIE? (Especial)

Fue notoria la discreta presencia de México en la reciente Conferencia de las Partes (COP25) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Madrid, España.

Así es como David Shields en su columna de Reforma calificó la participación de México en el evento donde resaltó la ausencia de los secretarios de Estado, quedando indefinida la estrategia con la que el gobierno mexicano pretende descarbonizar su economía, reducir emisiones y promover la sustentabilidad.

En el mismo contexto, recordó que la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, no participó en la Reunión Ministerial de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en París, Francia, desaprovechando la oportunidad de exponer la política energética del gobierno mexicano.

En esa ocasión, la agenda de la AIE resaltó "la promoción de la transición energética para atender retos globales urgentes" y reconoció "la importancia de la protección climática y el compromiso con el Acuerdo de París", además la AIE determinó que elaborará análisis relevantes para ayudar a los países a construir sistemas energéticos sustentables.

En cuanto a materia petrolera, según Shields, el tema principal de la agenda fue cómo fortalecer la seguridad de abasto a nivel global mediante un sistema de mayores inventarios en cada país miembro, de manera que haya una respuesta colectiva de suministro en caso de dislocaciones en los mercados de hidrocarburos.

Otro tema central de la Reunión Ministerial, fue el análisis de cómo los países pueden aplicar las mejores prácticas en materia de seguridad cibernética en el sector energético, ya que los ataques a los sistemas informáticos también ponen en peligro el abasto de energía.

Sin embargo, aseguró en la columna que la política energética mexicana ahora va en sentido contrario a la de la comunidad internacional, pues se inclina hacia el uso de energéticos más sucios, dañinos, ineficientes y anticuados, restringiendo el avance de las energías renovables y propiciando proyectos eléctricos y de refinación que elevarán las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que demuestra que para el gobierno de México, el interés colectivo de los países integrantes de la AIE ya no parece ser de su interés.

Además, los conceptos de soberanía y producción de la 4T no facilitan la colaboración con otras naciones para crear sistemas sustentables y resolver retos comunes, a pesar de que México firma tratados comerciales y realiza un intenso intercambio energético con el exterior.

Es decir, todo parece indicar que a México ya le importa muy poco pertenecer a dicho organismo, ¿Será que México ya no tiene nada en común y nada que presumir?, ¿Será que el gobierno de México no quiere someter su política energética al escrutinio de la AIE? ¿Será que no quiere que su modelo petrolero cerrado, su nueva refinería contaminante y su plan de abasto de combustibles formen parte de estos análisis que realizará la AIE sobre cómo asegurar la seguridad energética y la sustentabilidad a nivel internacional?, son algunas de las preguntas que se hace Shields al respecto.

AJ