¿Qué son las subastas de criptomonedas y cómo funcionan?

Las subastas se han caracterizado por ser una forma de compra y venta donde una persona puede quedarse con artículos u objetos con precios muy por debajo del mercado y donde, además, obtiene facilidad para tener productos que no se adquieren regularmente en el mercado abierto.

¿Qué es un NFT?

NFT son las siglas en inglés de token no fungible.

En Economía, un activo fungible es algo con unidades que se pueden intercambiar fácilmente, como dinero. Con dinero, uno puede intercambiar un billete de 10 pesos por dos de cinco y tendrá el mismo valor; sin embargo, si algo no es fungible, eso es imposible: significa que tiene unas propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado.

Los NFT son un activo "inimitable" en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mismos.

Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos.

¿Cómo funcionan?

Obras tradicionales de arte como pinturas son valiosas porque son únicas. Pero los archivos digitales pueden ser duplicados con facilidad una y otra vez.

Con los NFT, el arte puede ser tokenizado para crear un certificado digital de propiedad que puede ser comprado y vendido. Como con las criptomonedas, un registro de quién posee lo que está almacenado en un libro de contabilidad compartido como el blockchain.

Criptomonedas en el fútbol mexicano

El club deportivo Necaxa venderá 1% del capital total del equipo a través de un NFT y para participar por la compra el registro ya está abierto.

Los non-fungible token se han popularizado desde el inicio del año, como un activo que se compra regularmente con criptomonedas y para el que se utiliza tecnología Blockchain para acreditar la propiedad de un artículo, puede ser una pintura, un video, un gif, un logo, incluso un tuit.

Pero lo que Necaxa dará en NFT es incluso más sustancial: **1% del capital del equipo, con lo que el comprador se convertirá en dueño del equipo. Al menos de una pequeña parte de él.

Los Rayos ofertan el 1% de sus acciones "acuñadas en una cadena de bloques (blockchain) para siempre". El comprador también tendrá acceso exclusivo al equipo y sus instalaciones, entradas para partidos de local y visitante, anillo de campeonato y productos oficiales.

Incursionamos en el mercado de los activos digitales NFT y criptomonedas en ?? https://t.co/yK8MBC2Nx9

Más información en ?? https://t.co/IauVIp9smA pic.twitter.com/X0kWJs1cjH — ??Club Necaxa?? (@ClubNecaxa) June 1, 2021

La subasta estará disponible hasta el 18 de junio en dicho sitio web con una oferta inicial de 1.3 millones de dólares. Eso quiere decir que el nuevo propietario del Necaxa deberá pagar alrededor de 26 millones de pesos por ese 1% de participación.

A pesar de ello, unas horas después del anuncio de la venta del 1% del Necaxa a través de su sitio NFT, la Liga MX emitió un comunicado para aclarar que realizar eso no está bajo la normatividad vigente:

"De acuerdo con nuestra normatividad, los certificados de afiliación no pueden ser traspasados ni modificados bajo ninguna figura distinta a la de la aprobación expresa de la Asamblea de la LIGA MX y confirmación del Comité Ejecutivo y/o de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol conforme a nuestros reglamentos...Por lo tanto, la participación accionaria directa o indirecta de un Club de la LIGA MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio, o compra por ningún medio o forma de pago (incluidos los NFT´s por sus siglas en ingles Token no Fungible), distinto a los reconocidos previamente en nuestros reglamentos", informó.

De acuerdo con la Condusef, las operaciones realizadas con fintech, no se encuentran garantizadas por el Gobierno Federal o por el Banco de México, lo mismo que las operaciones con monedas virtuales, las cuales serán bajo el propio riesgo del usuario.