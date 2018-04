Que siempre no, dice Trump a volver al TPP

EFE 18/04/2018 08:52 a.m.

WASHINGTON.- Horas después de reunirse con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, a pesar del interés de Japón y Corea del Sur, no tiene interés en formar parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Lee también en La Silla Rota: Sin EU, 11 países de la cuenca del Pacífico firman TPP

"Mientras que a Japón y a Corea del Sur les gustaría que volviéramos al TPP, no me gusta este acuerdo para Estados Unidos. Demasiados riesgos y no hay manera de salirse en caso de que no funcione", señaló el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don´t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn´t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.