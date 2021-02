¿Qué pasará con el precio de las gasolinas?

Desde que se dio a conocer el resultado de las elecciones presidenciales, se han dicho varias cosas con respecto a los precios de la gasolina.

El 4 de julio, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que los precios de las gasolinas no tendrían movimientos abruptos y se incrementarían en la proporción de la inflación.

Para el 12 de septiembre, Alfonso Romo, próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia, también habló del tema y dijo lo siguiente: “Vamos a seguir con la política actual, no vamos a subsidiar, no vamos a controlar, no vamos a hacer nada que no sea de mercado. Todo es de mercado”.

Recientemente, el 17 de octubre, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que el equipo de transición estudia la posibilidad de eliminar el IEPS a las gasolinas buscando otras fuentes de ingresos para sustituir esos recursos. Con ello, bajarían los precios de las gasolinas.

Ante estos panoramas, el analista Enrique Quintana explicó que la opción planteada por Nahle parece la más complicada, “porque no sólo no es sencillo “encontrar” más de 200 mil millones de pesos, para sustituir los ingresos del IEPS, sino que un análisis sencillo muestra que una medida así sería profundamente regresiva en materia de distribución del ingreso”.

Por otro lado, el procedimiento para determinar los precios, si el mercado internacional sigue presionado y con tendencia alcista, y los precios sólo se ajustan en función de la inflación promedio, habrá necesariamente una erosión del IEPS.

Elogian a AMLO en EU por plan de importación de gasolina

Quintana dijo que si no se quiere erosionar el IEPS, entonces el único camino es dejar el precio sujeto a los vaivenes del mercado, es decir, la propuesta señalada por Romo.

Hay una solución de mercado que no deteriora las finanzas públicas, pero que sí implica la posibilidad de que, aun sin alzas abruptas, sí genere incrementos graduales superiores a la inflación”, determinó el analista.

También dijo que existe otra opción que puede permitir que los precios no suban más allá de la inflación, pero que costarían muchos recursos a las finanzas públicas y probablemente a la calificación de la deuda mexicana.

Sin embargo, también es posible un esquema híbrido en el que se contenga el incremento de los precios, sin que necesariamente se acoten sólo al aumento de la inflación.

mlmt