¿Qué pasa si ya no puedes pagar tus deudas? Esto te espera con el SAT

Muchas personas al menos en una ocasión hemos tenido que enfrentar una crisis financiera, ya sea por un problema de desempleo, de salud o simplemente porque gastamos de más y perdemos el control de nuestras deudas.

De acuerdo con la Condusef, una regla financiera básica, es que el pago de tus deudas no debe ser mayor al 30% de tus ingresos netos, ya que de lo contrario podrías caer en una situación de insolvencia, pero además tus problemas financieros se pueden potencializar si también te endeudas con el SAT.

La Condusef recomienda que una primera acción es enlistar tus deudas:

Saca tus estados de cuenta y haz una lista de todas tus deudas. Escribe el nombre de la tarjeta, el saldo total de la deuda, la tasa de interés, el pago mínimo y la fecha límite de pago.

-Coloca la deuda con el saldo mayor y en seguida el resto en orden descendente. Concentra tus esfuerzos en pagar las deudas más altas, paga más del mínimo y a las demás cuentas destínales al menos el pago mínimo, no dejes de hacer las aportaciones mensuales para mantenerte al corriente.

-Ordénalas conforme a la mayor tasa de interés. De esta forma dedicarás la mayor cantidad de dinero a liquidar la deuda más cara. Sin lugar a dudas esta es la mejor estrategia en términos financieros, ya que liquidarás primero la deuda que más intereses te genera.

¿QUÉ DEBES HACER?

1.- Identifica cuánto debes y cómo lo debes. Tal vez son diferentes montos, tasas y pagos mínimos. Todo esto es información básica que debes tener siempre al alcance. Esto también te va a ayudar a jerarquizar las deudas más inmediatas y peligrosas: dale prioridad siempre a las que tengan una mayor tasa de interés.

2.- Identifica cuánto ganas y cuánto gastas. La diferencia entre estas dos cantidades es lo que tienes a la mano para ir pagando tus deudas. Intenta bajar tus gastos: si tienes deudas, no comas en restaurantes, no vayas al cine todas las semanas, no te compres ese lujito.

3.- Nunca pagues el mínimo. Si tu deuda es con una tarjeta de crédito y decides pagar el monto mínimo, sólo estás pagando los intereses.

4.- Concentrar las deudas. Acércate al banco. La mayoría de ellos tiene planes para consolidar las deudas y hacer un programa de pagos fijos.

5.- Puedes ir con una reparadora de crédito. Son empresas que intentan ser intermediarias entre tú y el banco. El único problema es que no existe una normatividad para estas empresas ni para las operaciones que hacen. Estas reparadoras de crédito te dan asesoría legal y financiera e intentan llegar una negociación para arreglar tus deudas, pero si te prometen borrar tu nombre del buró de crédito, eso no va a pasar.

6.- Recupera el equilibrio. La mayoría de las deudas grandes son una serie de pequeños atrasos. Esto provoca que la deuda vaya creciendo, como bola de nieve; lo mejor que puedes hacer es mejorar tu administración personal.

MÁS PROBLEMAS...¿CON EL SAT?

Es importante que tengas más claras las repercusiones que puedes tener al no cumplir tus obligaciones fiscales

Una vez que te das de alta en el SAT (Sistema de Administración Tributaria) te vuelves un contribuyente activo, y de acuerdo al tipo de régimen en el que te hayas inscrito, eres acreedor de una serie de obligaciones y derechos que debes cumplir.

Lo importante es saber si estás al corriente con tus obligaciones y cuáles son las que debes, pues el incumplimiento de tus compromisos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público puede llevarte a generar multas, recargos o incluso problemas legales.

-La información de tu adeudo será reportada ante Buró de Crédito y Círculo de Crédito

-Las facturas electrónicas que hayas realizado serán canceladas y no podrás facturar tus siguientes operaciones comerciales

-El Procedimiento Administrativo de Ejecución será iniciado; es decir, el cobro del adeudo a través de un embargo de las pertenencias a tu nombre

-Tus cuentas bancarias y de inversión serán bloqueadas

-Tus datos serán publicados en la lista de deudores del Fisco Federal

-En caso de que tengas devoluciones de impuestos pendientes se aplicarán para saldar los adeudos que tengas

-Si realizas actividades de exportación o importación tu registro puede ser suspendido o incluso cancelado

-Tu participación en licitaciones gubernamentales puede verse afectada debido al conocimiento de tu incumplimiento

-También perderás el beneficio de la aplicación de subsidio, si es que lo tienes





































