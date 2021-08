¿Qué pasa si no pagas a tiempo tu crédito automotriz?

Para adquirir un auto lo más probable es que utilices un crédito automotriz, pero el problema surge cuando no tienes la suficiente organización y disciplina para pagarlo en forma, entonces te adentras en una pesadilla de recargos e interés.

¿Qué es un crédito automotriz?

Un crédito automotriz es un financiamiento, es decir, un banco o institución financiera te presta el dinero para comprar tu auto. En muchas ocasiones, la misma agencia de autos tiene su propia financiera para sus clientes. Pero esto no quiere decir que debas contratar tu crédito automotriz con ellos.

Todo crédito automotriz tiene una tasa de interés que no es otra cosa que un porcentaje de comisión que el banco o la institución financiera te cobra por el préstamo. Entre más baja sea la tasa de interés, menor comisión deberás pagar.

También existe el pago del enganche. Se trata de un porcentaje del valor del auto, usualmente 20%, que deberás pagar a la agencia en donde comprarás tu auto.

¿Qué pasa si no pagas tu crédito automotriz?

Lo más común es que la financiera busqué ofrecerte planes de refinanciamiento para que termines de cubrir tu deuda. También tú debes poner de tu parte para solucionar este problema.

Otra preocupación es cuánto debe pasar para que te quiten el auto. Esto no es lo más común en estos casos aunque sí puede suceder después de varios meses de impago.

Si dejaste de pagar tu crédito automotriz, tienes algunas alternativas para liquidar tu deuda y no tener problemas en tu historial crediticio.

Transferencia de la deuda

Una forma para solucionar el problema si dejaste de pagar tu coche, es transferir la deuda a un tarjeta de crédito. Debes asegurarte que la tarjeta te dé un plazo y las mensualidad que puedas cubrir.

Liquidación de la deuda

Puede parecer contradictorio pero liquidar la deuda puede ser la mejor solución. Esto quiere decir que negocies con la financiera o banco la liquidación de la deuda con un descuento para que te sea más accesible pagarlo.

En este punto también puedes pensar en obtener un crédito para liquidar tu auto. Debes de tener cuidado que las condiciones de este producto se ajusten a tus capacidades de pago, de lo contrario será un constante ciclo de adquirir deudas.

Refinanciamiento

Es una de las soluciones más usuales cuando no has pagado tu crédito a tiempo. Para obtenerlo, el monto del préstamo se tuvo que haber cubierto en un 70% o más.

En el refinanciamiento se calcula el resto de tu deuda y se establece un nuevo contrato con tasas de interés más bajas y un nuevo plazo. Usualmente se deben pagar recargos pero no son tan elevados y obtienes un periodo más amplio para cubrirlos.

Devolución del auto y liquidación

Si no pagas tu crédito automotriz en tiempo y forma, una solución también puede ser devolver el auto y liquidar la deuda con el valor del vehículo.

Esta opción sólo debes considerarla si las anteriores han fallado y usualmente es para personas que están a la mitad del plazo. Algunas financieras te pueden ofrecer tomar el auto como enganche y financiarte uno nuevo pero las condiciones no suelen ser favorables para tI.

¿Juicio por no pagar crédito de auto?

No te pueden enjuiciar por no pagar a tiempo, lo que sí es que debes devolver el automóvil siempre y cuando ya no tengas forma de pagarlo. Pero no te fíes, muchas veces las deudas pueden derivarse a demandas mercantiles por lo cual, pueden enjuiciarte si no regresas el auto, para estos casos antes te notificará un juez. Lo recomendable es que lleves tus pagos a tiempo y tratar de negociar alguna de las formas de refinanciamiento que te ofrecen las entidades financieras.

¿Me pueden quitar mi auto si no pago?

La respuesta es sí. El banco o agencia con quien hayas solicitado el crédito tiene el derecho a quitarte el auto en caso de que los dos involucrados estén de acuerdo. Es decir, si tú ya no tienes forma de pagar o incluso de refinanciar el automóvil, es mejor que lo devuelvas.

¿Qué compromisos existen en un crédito automotriz?

En todo crédito automotriz se debe de firmar un contrato en el cual se especifica el monto que se te prestó, el plazo de tiempo en el cual deberás de pagarlo, la tasa de interés, además de los términos en caso de incumplir dicho acuerdo, por eso es muy recomendable leer el contrato de crédito.

En términos generales, el cliente se compromete a cubrir las mensualidades por el plazo pactado y por la cantidad establecida.

Por su parte, el banco o la institución financiera se comprometen a hacer el pago a la agencia que señales por el monto establecido en el contrato.

















