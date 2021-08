¿Qué pasa si dejas plantado al SAT?

Puede ser que, por algún imprevisto, no puedas acudir a la cita que solicitaste en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Siempre puedes optar por cancelarla, pero puede suceder que no te de tiempo de hacerla porque la situación que se te presentó lo hizo solo un par de horas antes de la cita, por ende, no puedas cancelar.

Esto puede tener una consecuencia, pero no es una muy grave y solo sucede si no acudes a más de dos citas y no las cancelas.

¿Las consecuencias?

El bloqueo del RFC, lo cual ocurre por lo que mencionamos, por no acudir a más de dos citas previamente pautadas en el SAT. ¿De qué trata este bloqueo? Este impide el acceso al sistema de citas por 15 días naturales, es decir, no podrás hacer ninguna solicitud de citas en la plataforma para ningún tipo de trámite en el SAT, ni para confirmaciones y cancelaciones.

¿Cómo cancelar una cita del SAT?

El SAT permite la cancelación de citas establecidas para reprogramarlas luego a algún día en el que puedas acudir a la cita. Esta cancelación la puedes realizar por medio del portal web del SAT:

-Entra en la plataforma oficial del Servicio de Administración Tributaria

-Ubica la opción que dice Otros trámites y servicios

-En el menú, ubica la opción Agenda una cita y haz clic sobre ella

-Se abrirá una nueva ventana, allí hay una sección que dice Consulta o cancela tu cita, debajo debes ingresar el número de cita y el número de confirmación en los campos correspondiente. Luego debes hacer clic en Consultar/Cancelar cita

-Aparecerá en pantalla los datos de tu cita, el módulo, la fecha y hora y algunos datos personales. Luego está una vez más la opción de Cancelar cita, dale clic.

-Una vez canceles tu cita en el SAT, lo que debes hacer el reagendar la cita nuevamente a una fecha que esté disponible y en la que puedas, siguiendo los pasos que hiciste cuando agendaste una cita por primera vez en el Sistema de Administración Tributaria

cj