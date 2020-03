¿Qué pasa en la economía? Aquí, respuesta a quienes no somos expertos

Evitar la compra/venta de dólares y no endeudarse, son las recomendaciones que expertos en economía hacen al público, como una forma de blindar sus finanzas personales frente a la incertidumbre de no saber cuánto durará una probable crisis de salud por el coronavirus; ni qué tan grave puede ser su impacto en la economía mexicana.

El aumento en el precio del dólar y la inestabilidad en los mercados financieros nacionales e internacionales en los últimos diez días, causaron que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaran hoy “coberturas cambiarias por un monto de 2,000 millones de dólares con el objetivo de propiciar mejores condiciones de liquidez, un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios”; mientras que mañana realizará “una operación de permuta de valores gubernamentales hasta por 40,000 millones de pesos, en la cual intercambiará valores gubernamentales de plazos mayores a 2 años (Bonos M) por Cetes de un año y títulos de tasa revisable (Bondes D)”.

¿Qué significa esto para quienes no somos expertos en finanzas? ¿Ese dinero es suficiente para enfrentar en nuestro país la pandemia que declaró ayer la OMS por el Covid-19?

Luis Miguel González, director del diario El Economista, explicó a La Silla Rota que México, como el resto de los países, están conscientes de que "están en la dimensión desconocida".

“Ningún país tiene hoy la respuesta ideal frente a un enemigo que no conocíamos. Hay muchas exigencias y expectativas de que pase algo, pero no por hacer algo tienes que hacer cualquier cosa. Las autoridades económicas han sido prudentes y prefiero eso que una especie de atrabancamiento u ocurrencias; si se toman malas decisiones que pueden ser muy costosas, pues echaremos de menos esos recursos para cuando este más claro el panorama”, advierte.

“Hasta ahora la única decisión relevante tiene que ver con el aumento de las coberturas cambiarias por parte de Hacienda y el Banco de México; y la medida funcionó razonablemente bien porque paró la galopada del dólar que iba al cielo. No es suficiente; pero si miramos a otros lados del mundo nadie ha encontrado la vacuna económica contra el problema económico del Coronavirus”, explica González.

¿Alcanzaría este dinero para enfrentar una crisis más grave por el Covid-19, en caso de que eso suceda?

-Es difícil saberlo porque tampoco sabemos cuánto durará esto. El secretario Herrera hizo una buena explicación en el sentido de que se trata de una emergencia de salud; y que hay que resolver el problema de salud para sobre eso medir el daño económico y luego iniciar una recuperación. Pero no podremos llegar a la recuperación mientras la emergencia de salud no sea resuelta. La política monetaria o fiscal convencional no te sirve en un problema de salud no resuelto.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), agrega más datos que permiten ampliar nuestra comprensión en este tema. “Saber si este dinero es suficiente o no, dependerá de la magnitud que alcance el problema de salud. Aparentemente en este momento, está controlado. Uno piensa que con doce casos son recursos suficientes, pero habrá que ver la evolución de la enfermedad y los contagios. Sin embargo, me parece positivo que ya se hable de recursos específicos para atender esta situación”.

De no controlarse el tipo de cambio, agrega, “esto generará inflación en todos los bienes importados que se compran en dólares; un segundo riesgo es que el crecimiento económico sea más bajo y que eso impacte en el empleo, en la fuente de trabajo e ingreso diario de los mexicanos. Me parece que ahí debe aplicarse una política contingente de prevención, para que esta situación tan volátil no llegue al empleo”.

Comparando con el AH1N1…

Dado que en este momento la única comparación posible en economía mexicana fue la ocurrida en 2009 con la crisis de la influenza AH1N1 y las medidas financieras que tomó en aquella ocasión el gobierno calderonista y la administración capitalina con Marcelo Ebrard, ambos entrevistados responden.

“Tengo la impresión que aquella vez, México se parecía más a China”, considera el director de El Economista. “México fue el gran laboratorio y quizás idealizamos mucho el 2009, pero los primeros momentos de las crisis fueron de dudas en el discurso, luego se afino y hubo estrategia estricta en el tema de salud. Hoy el Coronavirus nos agarra en el contexto de la transición del Seguro Popular al Insabi que ya nos estaba dando dolores de cabeza. En Italia los centros de salud están rebasados, pero aquí para una crisis de ese tamaño se necesita una comunicación creíble para que eso no tenga efectos en la economía”, considera.





“¿Cuánto durará esta emergencia de salud en Europa? No lo sabemos, pero con mirar más hacia Estados Unidos para sobre eso moderar nuestro nerviosismo. Por eso la recomendación económica para nosotros como individuos es no endeudarse en la medida de lo posible, no comprar ni vender dólares ahorita porque, aunque parece ser un gran negocio, puede haber pérdidas importantes cuando su valor se estabilice”.

De la Cruz Gallegos coincide con Luis Miguel González. “Cuando el AH1N1 fue diferente la estrategia económica y de salud pública de aquella época. Hoy se va por una opción que creo todavía va a profundizar los acuerdos para que la economía se vea afectada lo menos posible; ésta es una situación contingente que no habíamos visto nadie en el mundo, pues solo habíamos visto crisis financieras como la del 2009. Pero este es un problema de salud pública con impacto en la economía y finanzas. Y desde ahí recomiendo ser conservador y evitar gastos superfluos, evitar endeudamientos innecesarios; cuidar el empleo y las fuentes de ingreso económico. Y ahí el gobierno, considero, debe crear una fuerte colaboración entre empresas y gobierno porque por sí solo, ninguno podrá enfrentar una situación como la que se esta perfilando”.