¿Qué pasa con mis ahorros si vivo en Estados Unidos?

Cuando abres una cuenta de ahorro en cualquier banco que tenga operaciones en México, tu dinero está garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

De acuerdo con el IPAB, para que el dinero que envíes a tus familiares en México esté protegido, asegúrate que se deposite en algún banco.

"Tu ahorro estará garantizado hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 2 millones 500 mil pesos", dice.

De una forma similar a la que opera el IPAB en México, tu dinero está protegido en los Bancos que operan en Estados Unidos por un seguro de depósitos administrado por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Como en el caso de México, los depositantes no necesitan llenar algún formato adicional o contratar por separado el seguro de depósitos de la FDIC, pues la cobertura es automática y gratuita, siempre y cuando se haya abierto una cuenta de depósitos en una institución financiera asegurada por su esquema.

La FDIC protege el dinero depositado en cuentas de cheques, cuentas NOW (de orden negociable de retiro), cuentas de ahorros, cuentas de depósito Money Market (MMDA), depósitos a plazo, como certificados de depósito (CDs), cheques de caja, giros postales, entre otros productos, por un monto máximo de hasta 250 mil dólares por depositante, por Banco asegurado y para cada categoría de titularidad de cuenta.

Este seguro no cubre depósitos en inversiones en acciones, inversiones en bonos, fondos mutuos, pólizas de seguro de vida, anualidades, títulos municipales, cajas de seguridad o sus contenidos, así como obligaciones, bonos o pagarés del Tesoro de Estados Unidos.

QUÉ PROTEGE EL IPAB Y QUÉ NO

· Cuentas de ahorro.

· Cuentas de cheques.

· Cuentas de nómina.

· Tarjetas de débito asociadas a cuentas bancarias

· Depósitos a plazo o retirables con previo aviso

· Depósitos retirables en días preestablecidos

LO QUE NO

Inversiones y depósitos en:

· Sociedades de inversión

· Aseguradoras

· Cajas de Ahorro

· Casas de Bolsa (aunque éstas se ofrezcan en las sucursales bancarias)

· Bancos de Desarrollo

EN RESUMIDAS CUENTAS

El IPAB en México y la FDIC en Estados Unidos contribuyen a brindar certeza y confianza en las personas ahorradoras para mantener la estabilidad del sistema financiero, mediante el seguro de depósitos.

En caso de que el Banco donde tienes tus ahorros enfrente problemas financieros que lo lleven a una resolución y/o liquidación bancaria, tanto en México como en Estados Unidos, te encuentras protegido hasta por los límites de cobertura fijados por el IPAB o por la FDIC.

En México, el IPAB te protege hasta un monto máximo de casi de 2 millones 600 mil pesos, mientras que, en Estados Unidos, la FDIC te ofrece una cobertura de hasta 250 mil dólares.

SE BANCARIZAN

A menos de dos meses de lanzado el proyecto, mil 431 migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos han abierto cuentas del Banco del Bienestar, en las que acumulan un total de 7.3 millones de pesos.

Entre enero y marzo de 2021 se abrieron 145 por ciento más cuentas que en todo 2020; éstas se han tramitado en 40 estados de Estados Unidos, en particular en Texas y California.

El pasado 8 de febrero, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la Secretaría de Hacienda y otras dependencias anunciaron el programa de bancarización de los connacionales en Estados Unidos, mismo que se amplió a Canadá. Gracias a estas tarjetas, los mexicanos que viven en estos países podrán enviar remesas a sus familiares sin pagar comisiones.

Las remesas o dinero que envían los migrantes mexicanos que viven en otros países, principalmente en Estados Unidos, son la principal fuente de divisas de México y alcanzaron niveles récord en plena pandemia.

¿Qué son las remesas?

Es la cantidad en moneda nacional y extranjera proveniente del exterior, originada por un remitente (persona física residente en el exterior que transfiere recursos económicos a sus familiares) para ser entregada en territorio nacional a un beneficiario: Banco de México.

En 2020, las remesas a México crecieron 11 por ciento, respecto al año previo, y pese a los impactos de la pandemia que se mantienen en 2021, sumaron más de 4 mil millones de dólares en abril pasado.

Mexicanos en EU pueden ahorrar para su retiro

Zoila lleva más de dos décadas viviendo en San Antonio Texas, Estados Unidos. Hace menos de 10 años logró regularizar su situación y hoy es ciudadana americana. A la fecha trabaja en un restaurante de comida y pese a que lograr ingresos suficientes para vivir en el país vecino y enviar dinero a su familia, no cuenta con una tarjeta de crédito y tampoco ha podido hacerse de ahorros allá.

"La situación es complicada y no es tan fácil obtener una tarjeta. Mi forma de ahorrar ha sido enviar dinero a mi familia y con lo que he mandado pues ya construí una casa en mi natal Veracruz o cuando llego a ir pues llevo dinero en efectivo para que me lo guarde mi hermano", cuenta.

Ella reconoce que la desconfianza y en ocasiones "falta de conocimiento" le ha impedido buscar una forma de ahorrar. Tampoco tiene definido un esquema de ahorro para su retiro. "La vida acá es trabajar y en ocasiones pues nos da miedo el banco. Si en México con nuestras leyes nos hacen tranza, pues acá uno se siente desprotegido".

Como parte de la Estrategia de ahorro denominada "Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil", la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la empresa Uniteller, en 2020, fortalecieron los mecanismos para brindar la oportunidad, a más de 11 millones de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, de construir un patrimonio pensionario para ellos y sus familias, con el lanzamiento de la tarjeta de prepago uLinkcard Prepaid MasterCard para el envío de dinero a la cuenta AFORE en México.

La incorporación de uLinkcard Prepaid MasterCard® como medio de pago permite que un mayor número de mexicanos accedan al servicio de envío de dinero a la cuenta AFORE, sobre todo para aquellos connacionales que no tienen una cuenta bancaria emitida por una institución financiera de Estados Unidos.

Desde marzo de 2018, Uniteller a través de su servicio digital uLink, ha brindado la oportunidad a millones mexicanos en los Estados Unidos, de construir un patrimonio pensionario para ellos y sus familias en México.

Los pasos para el envío de dinero son los siguientes:

1. Descargar el App uLinkcard o solicitar la uLinkcard en www.ulinkcard.com.

2. Cargar fondos a la tarjeta uLinkcard mediante:

-Efectivo en los puntos de recarga de MasterCard

-Depósito directo de la nómina

-Transfiriendo fondos desde una cuenta bancaria a tu uLinkcard

-Recargas móviles de cheques

3. Ingresar a uLink app o visitar la página uLinkremit.com y dar clic en ENVIAR DINERO A AFORE (SEND TO AN AFORE)

4. Ingresar el monto a enviar y seleccionar como método de pago a uLinkcard para obtener tarifa $0

El dinero enviado por los usuarios será abonado en la AFORE en la subcuenta de Ahorro Voluntario.

Los usuarios solo deberán cubrir el pago de una tarifa única de inscripción y la tarifa mensual correspondiente para el envío ilimitado de dinero a la cuenta AFORE en México y de esta forma ya no realizarán pagos o comisión adicional sobre el monto que los usuarios envíen.

















cj