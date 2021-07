¿Qué ofertas y promociones les interesan a los consumidores digitales mexicanos?

Casi 7 de cada 10 personas podrían adquirir algún producto o servicio durante las ofertas y descuentos de supermercado, reveló una encuesta de Asociación mexicana de Venta Online (AMVO).

El 55% de los encuestados compraría despensa, el 42% artículos de limpieza del hogar, 39% productos de belleza y cuidado personal, 38% moda, 35% aparatos electrónicos, 28% deportes y con el mismo porcentaje bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el 54% buscan ofertas 2x1, el 46% quieren descuentos entre el 41% y 70%, 39% esperan los meses sin intereses, 37% buscan un 3x2, el 32% quieren bonificaciones y el 30% quiere descuentos entre el 21% y el 40%.

Mientras que, el 30% no compraría durante las ofertas y descuentos porque detecta variaciones de precios, el 27% considera que las ofertas y promociones no son atractivas, el 23% quiere evitar aglomeraciones en tiendas físicas, 21% no cree en las ofertas y descuentos y al 18% no le interesa.

En este sentido, sólo el 17% de los consumidores compraría en línea y el 15% de los consumidores compraría utilizando sólo Tiendas Físicas.





MJP