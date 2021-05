Que no te sorprendan, alertan de vacantes faltas

Buscar empleo ya de por sí es una práctica difícil, pues se trata de encontrar con qué mantendrás tus gastos fijos y posiblemente los de tu familia, aunado a ello otro problema al que nos podemos enfrentar es a la oferta de vacantes falsas, lo que termina haciéndote perder no sólo dinero, sino también tiempo y paciencia.

Las vacantes falsas, regularmente, son ofertas de empleo atractivas en sus beneficios a cambio de pocas actividades, que solicitan dinero para continuar en el proceso de selección.

De acuerdo con OCCMundial, portal de empleo, hay vacantes publicadas en internet, volantes repartidos en lugares muy concurridos, como el metro, por ejemplo, publicidad en periódicos y cartulinas escritas a mano y pegadas en la calle. Todo con la misma promesa: trabaja poco y gana más que miles de empleados de este país.

¿Cómo detectar una vacante falsa?

-No pueden pedirte dinero, mucho menos transferencias electrónicas o pagos por documentos

-No deben pedirte documentos extras, solamente el currículum o solicitud de empleo

-Si el correo de esa vacante utiliza un dominio genérico como hotmail, outlook o gmail, deberías investigar más para asegurarte de que se trata de algo de confianza

-No deben soliciarte visita domiciliaria

-Desconfía si el salario o las condiciones son demasiado ventajosas.

Según OCCMunidal, las empresas fantasma y sus vacantes falsas no son un tema nuevo, y hoy este tipo de organizaciones criminales se respaldan de la tecnología para lucrar con la necesidad de las personas que buscan nuevas oportunidades de trabajo y dar un golpe en diferentes partes del país.

"Es importante saber identificarlas y no caer en ellas. Investiga a las compañías antes de acudir a sus oficinas, si no sabes cuál es su nombre o razón social, escribe en Google la dirección a la que te citaron para ver qué tipo de información puedes encontrar. Puedes ayudar a muchos compartiendo el artículo en redes sociales; sin embargo, hay mucha gente que todavía no tiene acceso a internet", dice.

RECOMENDACIONES

-Revisa la página web o un correo de contacto y verifica si este último es corporativo.

-Si en el anuncio viene el nombre de la compañía busca si tienen página web. De lo contrario, busca en internet la dirección en la que te citaron. Las empresas fantasma muchas veces operan en la misma zona e incluso utilizan los mismos inmuebles

-Normalmente este tipo de empresas rentan oficinas viejas y descuidadas

-Cuidado con los fraudes. Estas empresas te pedirán dinero poniendo cualquier pretexto, ya sea una inversión inicial, pago por capacitación

CJ