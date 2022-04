¡Que no te metan gol! Si vas a Qatar, Profeco advierte estafas en venta de boletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido a los aficionados al futbol sobre las posibles estafas de las que pueden ser víctimas si está en sus planes viajar al mundial que se realizará en Qatar este año.

De acuerdo con el portal de noticias Radio Fórmula, el organismo emitió un comunicado informando que existen agencias de viajes incluyendo en sus paquetes turísticos hacia Qatar boletos para ser espectador de algún partido; sin embargo en México solo hay tres agentes autorizados para hacer esto.

TAMBIÉN LEE: "AHORRÉ POR MESES PARA IRME DE VIAJE, YA TENÍA LA MALETA HECHA, PERO ME TIMARON"

De acuerdo con la Profeco las únicas dos formas de adquirir boletos para los encuentros mundialistas es que el propio interesado lo haga por su cuenta o que lo compre con los tres distribuidores autorizados en México.

Debido al aumento de la demanda por asistir a Qatar, el organismo ha enlistado a las empresas autorizadas para hacer las compras.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Match Hospitality es el distribuidor autorizado que tiene los derechos exclusivos y a nivel global del programa de la Fifa.

En México las empresas que tienen convenio con Match Hospitality son Zest Events, Lusso Travel y Mundomex.

O bien, directamente con el sitio oficial de la Fifa donde se podrán adquirir boletos para partidos en categoría regular.

TAMBIÉN LEE: QATAR NIEGA INTENCIONES DE VOLAR DESDE EL AIFA

Mientras que las empresas de viaje que Profeco ha detectado que en sus paquetes de viaje ofertan boletos son:

-Nevada Tours.

-Kalina Tours.

-Global Entertainment México (GE México).

-Alpez Travel.

-Tours Irapuato.

-Just Traveling Travel Services.

-Eight Tours.

-All in One Travel.

-Destinos Maya.

-Viajes al Mundial.

-Pachbe México.

-Mangat Atelier.

-Mexicotur.

-Deportours.

-Atayan Viajes.

-PlugMe Travel Score Hospitality.

na