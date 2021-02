¡Que no se te acaben los datos en tu celular!

Después de tantas fiestas y reuniones, entre tantos memes, fotos y videos que compartiste o descargaste, ¿te quedaste sin datos en tu teléfono móvil?

Si es así, y para que no te pase otra vez, o si en tu lista de propósitos de año nuevo está el ahorrar, te damos algunos consejos para que no gastes de más:

1.- Usa WiFi siempre que sea posible

La mejor forma de ahorrar datos es conectarse a una red WiFi. Si tienes la posibilidad de hacerlo, aprovéchalo y no gastes tus datos móviles de manera innecesaria. Recuerda que existen lugares como paradas de autobús, restaurantes o cafeterías que tienen conexiones abiertas y puedes hacer uso de éstas. Sólo ten cuidado de no hacer transacciones bancarias o compras por internet para evitar ser víctima de un delito cibernético.

2.- Actualiza tus aplicaciones sólo con WiFi

Sabemos que configurar tu celular para que se actualicen tus aplicaciones de manera automática resulta muy cómodo, pero esta es una de las formas más comunes de gastar datos, sin que te des cuenta, y más cuando algunas aplicaciones llegan a actualizarse varias veces a la semana. La solución es muy sencilla, configura tu celular para que dicha actualización sólo se haga cuando estás conectado a la WiFi.

3.- Realiza las copias de fotos sólo con WiFi.

Al igual que la actualización de aplicaciones, subir automáticamente fotos a la nube consume datos de forma innecesaria. Configura tu dispositivo para que sólo se copien cuando estés conectado a WiFi.

4.- Desactiva la reproducción automática de videos de redes sociales

Algunas redes sociales reproducen de manera automática vídeos y esto puede significar un consumo importante de datos. Para solucionarlo, únicamente hay que ir a la configuración de esta red social y en el apartado de reproducción automática escoger la opción de activación con WiFi o simplemente negar la opción de reproducción automática de vídeos.

5.- Desactiva la descarga automática de fotos en WhatsApp.

Otra forma de ahorrar de datos es desactivar la descarga automática de fotos y vídeos en WhatsApp, así controlarás qué descargas y cuándo. Si algo es muy importante, con darle un simple toque podrás verlo al momento.

6.- Restringe el uso de datos para ciertas aplicaciones.

Ahora puedes desactivar las aplicaciones que no quieres que utilicen datos móviles, restringiendo su uso sólo cuando estás conectado a WiFi. No tiene mucho sentido que algunos juegos o aplicaciones que no utilizas de manera constante utilicen tus datos ¿o sí? Otra sugerencia es que restrinjas el servicio de streaming de video para su uso únicamente cuando estés conectado a una red WiFi.

7.- Mide tu consumo.

Actualmente son varios los proveedores de servicios de telefonía móvil que ofrecen herramientas y aplicaciones que te permiten consultar el estatus de tu consumo de datos, lo que te permitirá que no te excedas e incrementes el costo de tu servicio. La mayoría de los dispositivos móviles también cuenta con esta función, lo que además te permite deshabilitar el uso de datos cuando llegas a la cantidad de datos contratados.

8.- Roaming Internacional.

Cada vez que viajes al extranjero, consulta con tu operador las promociones para utilizar tus datos, o bien, cerciórate que la opción itinerancia de datos esté desactivada, de lo contrario tu operador aplicará los cargos correspondientes.

Mídete y si quieres…puedes cambiar de plan

¿Usas un plan de datos móviles acorde a tus necesidades o estás pagando algo que ni utilizas? Para responder a ello, tienes que tener más o menos claro la cantidad de megas que gastas cuando entras a tus redes sociales, lees y mandas mensajes de texto a través de aplicaciones, consultas y envías correos electrónicos, ves o descargas videos o escuchas tu música favorita en línea.

El uso de los datos depende de varios factores como: la calidad del audio y video, la resolución de la pantalla de tu dispositivo y de las imágenes que visualizas, la velocidad de procesamiento, entre otros. Sin embargo, te decimos de manera aproximada, cuántos megas (megabytes) consumes al realizar las acciones más comunes a través de tu celular.

Mediante el Simulador de Consumo de Datos del IFT puedes tener un aproximado de tu consumo calculado en Mega y Giga Bytes, a partir de la frecuencia con la que realizas determinadas actividades en internet. Puedes consultarlo en la página: http://simulador.ift.org.mx/simulador.php y una vez que conoces tu consumo mensual, compara los planes y tarifas existentes en el mercado y escoge el más adecuado a tus necesidades.

El IFT también ha diseñado para ti el Comparador de Tarifas http://comparador.ift.org.mx/, una herramienta en línea que te permite consultar de manera detallada características de la oferta vigente en el mercado en el servicio de telefonía móvil en las modalidades de prepago y pospago. Puedes consultar la renta mensual, minutos de voz, SMS y megas incluidos, así como costos adicionales, características y opciones adicionales para las diferentes modalidades de contratación del servicio.