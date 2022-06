¿Qué le pasó a Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, fundador de Grupo Salinas, compartió una imagen en sus redes sociales en la que se encuentra hospitalizado. "No les quería decir pero bueno... hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala". escribió en la leyenda de la imagen.









Esto alarmó a sus seguidores, pero posteriormente aclaró que la tarde de este lunes fue sometido a una cirugía del tabique de su nariz. La razón para esta cirugía fue una molestia que le dificultaba respirar con la que llevaba algún tiempo y finalmente debió ser arreglarlo.





Por medio de su cuenta de Twitter compartió que se encuentra bien pero "quería asustar a algunos y poner feliz a otros... pero al final aquí estoy muy bien y traigo un costal de naranjas para todos mis haters que quieren que me vaya mal, es más el día que me muera pediré que siembren un naranjo en mi tumba jajajaja".

Aquí mi mensaje para quienes me escuchan y me siguen, ah y unas palabras para la gente de Gobierno con los cuales he sido algo crítico estos últimos meses... espero y todos escuchen atentos, un abrazo y buen inicio de semana. pic.twitter.com/37Zr775zjq — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022





Estas fotografías en el interior del hospital causaron polémica, pero después de las aclaraciones, Salinas Pliego agradeció la atención del hospital y del personal, asegurando que está en recuperación y en buena condición; "Quiero decirles que yo tengo opción para atenderme en cualquier parte del mundo, pero me siento mucho más a gusto aquí, en este caso estoy en el Ángeles de Interlomas de mi amigo Olegario Vázquez, se los recomiendo mucho. Siempre es una joda estar en recuperación, pero vengo con renovados bríos. ¡Aguas con los gobiernícolas!"