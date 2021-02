¿Qué implicaciones tiene eliminar pago mínimo en tarjetas de crédito?

El Banco de México informó que permitirá a las instituciones bancarias del país eliminar el cobro de pagos mínimos a los clientes que cuenten con una tarjeta de crédito sin que las entidades sean acreedoras a sanciones, como parte de una nueva medida ante el brote del coronavirus en el país.

Así, los bancos e instituciones que emiten tarjetas de crédito podrán no cobrar el pago mínimo entre abril y julio, debido a la situación de emergencia provocada por la pandemia del covid-19. Pero ¿qué significa y cuáles son los beneficios para los usuarios?

Si tú cuentas con una tarjeta de crédito podría beneficiarte si tienes algún problema económico, pero si puedes costear tus deudas será mejor que seas cuidadoso.

La medida expuesta en la circular 13/2020 del Banco de México implica, por ejemplo, que si te llega el próximo lunes tu estado de cuenta, y apareciera un pago mínimo de 1000 pesos, ahora podrías pagar 500 pesos, o menos, y el próximo mes ya no te llegarían comisiones ni recargos por no cubrir el pago mínimo señalado.

Pero cuidado, esto no quiere decir que no se acumule ningún tipo de interés.

"Lo del pago mínimo solo se refiere a los intereses moratorios y comisiones que se cobran cuando una persona no hace el pago mínimo, esos costos se suspenden de abril a julio nada más", aclara Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF).

Esto quiero decir que se siguen acumulando los intereses del crédito. "Siguen vigentes, por eso es recomendable que las personas se acerquen al banco para conocer las facilidades que están dando al diferir los créditos y conocer las condiciones exactas", señala el analista, quien aclara que no es una suspensión del crédito.

El documento de Banxico, que aún debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que tenga efecto, señala que los bancos no estarán obligados a cobrar el mínimo a los más de 26 millones de plásticos que hay en circulación y tampoco aplicarán intereses moratorios por ello.

“Las Entidades Financieras no podrán cobrar a los tarjetahabientes respectivos, durante el mencionado periodo, comisiones por incumplimientos de pago de los montos mínimos referidos o intereses moratorios relacionados con dichos incumplimientos”, menciona el comunicado.

Es decir, que tu deuda seguirá corriendo sólo sin que existan intereses moratorios ni comisiones si no cubres el pago mínimo. Recuerda que las comisiones de una tarjeta de crédito son los cargos que realiza un banco por la prestación de diversos servicios o por penalizaciones derivados de su uso, más allá del pago de la tasa de interés del crédito otorgado, que en este caso esta última sigue con efecto.

¿Y me conviene no pagar el mínimo? Aunque esta medida tampoco significa que en agosto venga un acumulado de recargos e intereses moratorios por no pagar el mínimo, la realidad es que expertos nunca recomiendan sólo pagar el mínimo porque acumulas una deuda en lugar de liquidarla, como cuando realizar el Pago para no generar intereses. Sin embargo, la pandemia por el covid-19 está provocando una crisis económica que ha impactado ha muchos ciudadanos.

"No, lo recomendable es nunca pagar solo el mínimo, si mucho más. Pero frente a la mayor crisis económica en más de 50 años, pueden existir casos particulares que lo pudieran usar, como alguien a quien le bajaron el sueldo o perdió su empleo y está en espera de que en unos meses se recupere. O simplemente alguien que no quiere perder liquidez y administrar el efectivo que tenga para alguna emergencia de salud. Y así no cae en cartera vencida y no afecta su historial crediticio", señala Jorge Sánchez Tello.

De acuerdo con el director de Investigación Aplicada es una medida que tiene como objetivo principal que la gente caiga en no pago y permite dar liquidez a las personas, y así evitar que la cartera vencida aumente, lo que podría impactar negativamente a las instituciones financieras.

"Es una medida positiva para hacer frente a la gran crisis económica. Es amortiguar el golpe para las personas", asegura.

En tanto, Banxico detalló que los bancos deberán dar a conocer a sus tarjetahabientes los esquemas que implementen para el cobro del monto del pago mínimo, así como los términos y condiciones de pago, una vez transcurrido el plazo de cuatro meses.

Según el banco central, en caso de que las instituciones apliquen estas medidas, deberán anunciarlas por medio de sus respectivos portales de internet, así como en los estados de cuenta de los cuentahabientes.

Sin embargo, Sánchez Tello aclara que, aunque es una medida que está dirigida para todas las instituciones bancarias, habrá que tener cuidado con las "letras chiquitas", pues los términos y condiciones exactos los definen los bancos, es decir, ellos deciden bajo qué políticas las van a aplicar, por lo que sí te interesa adecuar tus pagos mínimos debes consultar directamente a tu banco.