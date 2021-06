¿Qué haces con el dinero que te sobra?

Cuando se habla de salud financiera, los expertos no solo se refieren al ahorro, pues pese a todo el esfuerzo que supone juntar en el día a día, el guardar dinero sin que este produzca una ganancia, tiene un enemigo en un factor macroeconómico conocido como "inflación", que es el aumento generalizado de los precios.

El problema es que el ahorro se mantiene sin crecer, mientras que la inflación encarece el precio de los productos y los servicios, por lo que en un tiempo el dinero que hayas guardado se irá quedando rezagado.

Por eso, lo que sugieren es que, cuando tengas un buen ahorro, busca las mejores opciones para invertir, pero también las que te parezcan más seguras, pues la mejor forma de combatir el aumento de los precios es con inversiones, que ponen a trabajar y pueden hacer crecer tu dinero, algo fundamental para alcanzar tus metas financieras.

HÁBITOS DE AHORRO

A pesar de que el hábito del ahorro en México ha crecido en los últimos años, los métodos que emplean los mexicanos siguen el mismo patrón, pues prefieren depositar su dinero en esquemas infórmales como las tandas, aún con el riesgo que esto implica.

La mayoría de las ocasiones el ahorro es utilizado para afrontar cualquier imprevisto económico o simplemente para darse un gusto, tal como un viaje, comprar una prenda, un auto, etc.

Sin embargo, los métodos de ahorro que comúnmente se utilizan no son totalmente seguros. El 63.2% de la población prefiere el ahorro informal, esto a través de las "tandas"; el ahorro informal enfrenta un alto riesgo para las finanzas, debido a que los rendimientos se podrían reducir o simplemente los involucrados podrían perder todo su dinero.

Este tipo de ahorro se promueve entre las personas que no tienen acceso a un crédito bancario o porque incluso tienen un historial negativo en el buró de crédito.

Entonces, ¿qué haces con tu dinero ahorrado, lo tienes en una cuenta de ahorro o bajo tu colchón? Tenerlo en casa no es la mejor opción sino lo ideal es invertirlo en un instrumento que generé más rendimientos que cualquier institución tradicional financiera.

"Una manera de explotar los ahorros al máximo será invirtiéndolos, hay una gran variedad de plataformas que te irán llevando de la mano, ayudándote para que obtengas los mejores rendimientos. La inversión es una fuente alterna de ingresos", de acuerdo con Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero.com.

¿Qué es una inversión?

Es la actividad en la que usas tus ahorros en algún instrumento o proyecto con la meta de obtener un beneficio o rendimiento en el futuro. Las inversiones suponen un costo de oportunidad, puesto que los recursos que inviertas no los tendrás disponibles en el presente para ocuparlos en otra cosa al mismo tiempo.

Las inversiones deben ser comparadas con tres factores en mente: el riesgo, el rendimiento y el plazo que duran. Idealmente una inversión debe tener muy bajo riesgo, un gran rendimiento y durar un tiempo razonable.

Inversionistas primerizos

-Haz un plan y fija tus metas de rentabilidad. Al hacer esto podrás tomar decisiones de acuerdo con tu perfil y objetivos, por lo que si ves riesgo puedes protegerte o, en cierto caso, arriesgar más para incrementar tus ganancias

-Determina el punto de partida. Elige instrumentos con los que te sientas seguro, recuerda que luego podrás cambiarlos por otros cuando quieras arriesgarte o volver a ellos en caso de que requieras refugio

-Mantente al tanto de las comisiones. Dependiendo del tipo de inversión que elijas habrá instituciones intermediarias, por lo que podrían existir comisiones por las ganancias

-Revisa periódicamente. Cada cierto tiempo monitorea el avance de tus inversiones. Si no han dado resultados, evalúa cambiar de herramienta para reenfocar el camino

-Invierte seguro. Solo coloca tu dinero con instituciones que estén debidamente supervisadas, reguladas y autorizadas por la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

-Cuida los plazos de tus inversiones. Los mercados suelen ser volátiles; por eso, procura analizar junto con un asesor los plazos en los que tendrás inversiones activas. La idea es que puedes preveer si podrían existir pérdidas y los plazos de tiempo en que sería posible recuperarlas.

-Incrementa tu cultura financiera. Uno de los mejores consejos es no hacer movimientos en los instrumentos que no conoces o no sabes cómo funcionan. Entre más conozcas de herramientas de inversión, tendrás más capacidad para sacarle mejores rendimientos a tu dinero.

De acuerdo con Prestadeo.com, estas serían 5 rentables formas para invertir dinero:

P2P: Préstamos entre Personas en Internet. "Peer To Peer Lending" es una novedosa modalidad de inversión que funciona a través de crowdfunding, que ayudan a conectar a gente que busca dinero con personas que desean invertirlo. Su funcionamiento es muy simple y las reglas del juego claras, así que, si inviertes a través de una compañía seria, resulta una opción muy segura para invertir dinero. Además, la empresa se encarga de realizar todos los trámites, tú solo tienes que darte de alta, elegir el crédito que deseas fondear y luego, sentarte a esperar los intereses. El retorno esperado es bueno y es de acuerdo con la tasa de interés con la que se ha aprobado el crédito, y el riesgo dependerá del tipo de crédito que elijas, así como el plazo.

Bolsa de Valores. Puedes invertir en las acciones de las empresas que cotizan en el mercado de valores. Si las acciones suben del momento en que inviertes al momento en que vendes, harás una ganancia, por el contrario, si después de invertir en una o varias acciones, éstas bajan, tendrás una pérdida. Debido a lo anterior, el riesgo de invertir tus ahorros en la Bolsa de Valores es alto, pero puedes obtener un buen retorno dependiendo también del monto que inviertas y el tiempo. Estas inversiones se consideran de largo plazo ya que al eliminar las fluctuaciones diarias los retornos son constantes y pueden ser elevados.

Capital Emprendedor. También conocido como Venture Capital, consiste en fondos que se dedican a invertir en empresas de reciente creación llamadas startup con un alto potencial de ingresos e impacto. Los fondos de capital emprendedor son administrados por profesionales en inversiones. Su riesgo es alto ya que si la startup o el grupo de startups en las que se invierte no funcionan, tendrás pérdidas. Por otro lado, el retorno de inversión es muy largo y debes visualizarlo a mediano y largo plazo.

Compra de arte. Deleitarás tus sentidos y ganarás la admiración de quienes te rodean. Comprar arte de algún artista emergente, apostándole a que varios años después se vuelva famoso y cotizado, es una forma para invertir dinero que está de moda. El riesgo es medio con un retorno esperado que puede ir de 10 hasta 15% pero a largo plazo.

Hay gran variedad de inversiones, lo importante es mover tu dinero para que no pierda su valor y tengas más capital para cualquier emergencia o gusto.

CJ