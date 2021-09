¿Qué hacer si recibes una tarjeta de crédito sin solicitarla?

Lo primero que debes hacer al recibir a tu domicilio una tarjeta de crédito que no solicitaste es llamar al banco emisor para informar que tu no la has contratado. Esto debería cubrirte ante cualquier situación en la que se llegue a afectar tu historial crediticio si esa tarjeta comienza a generar adeudos por comisiones.





Recibir una tarjeta de crédito sin solicitarla es una mala práctica que a veces los bancos o los ejecutivos de ventas realizan para poder cumplir con sus metas de "colocación de tarjetas". Esto es sancionado por Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pero hay que seguir todo un lineamiento para estar protegidos.





-Llama o acude a la sucursal del banco emisor. Aclara que tú no solicitaste la tarjeta y que deseas que sea cancelada.

-En caso de que esta haya sido tramitada por un banco al que nunca te has acercado, lo mejor es levantar al mismo tiempo una queja ante la Condusef. Esto para informar que tus datos personales están vulnerables y así evites ser víctima de un robo de identidad o que se cometa un fraude.

-Es importante que conserves los datos de las personas que te atendieron así como el folio de cancelación. Ya que si la tarjeta aún continúa activa con ello podrás respaldarte y realizar cualquier aclaración, incluso aquellas ante Buró de crédito.

Lo que no debes hacer

Un error en el que incurren algunas personas cuando reciben en su domicilio una tarjeta que no solicitaron es guardar el plástico, no la activan, pero ya se les cobra la comisión anual y se percatan hasta que esa comisión ya es significativa o reciben la notificación de pago de ésta.

¿Te llamó la atención y quieres utilizarla?

Si en dado caso al recibirla, te parece una buena oferta y consideras activarla, debes tomar en cuenta lo siguiente:

-Debes estar consciente de los costos tanto en tasas de interés como de comisiones, así evitarás que esto afecte tus finanzas.

-También puede que haya sido una tarjeta emitida utilizando tus datos personales. Lo cual puede ser muy contraproducente ya que existe un alto riesgo de que puedan robar tu identidad o cometer fraudes. Por ello debes estar pendiente y monitorear regularmente tu historial crediticio.

-Considera el nivel de endeudamiento que puedes manejar acorde a tus ingresos

Quizá más de una vez te ha llegado un sobre que contiene una tarjeta con la siguiente leyenda:

"¡Activa tu tarjeta y fírmala de inmediato!" Llama sin costo al...

"Disfruta gratis de los beneficios de esta tarjeta actívala y fírmala"

"Para gozar de los beneficios de esta tarjeta, es necesario que la actives llamando al teléfono..."

¡Esta tarjeta se encuentra inactiva! Para activarla comunícate al..."

Pero ¿por qué tiene tu nombre y tu dirección si tú jamás solicitaste ese plástico? Si eres cliente del banco, quizá ellos mismos te hayan incluido en alguna promoción de este tipo, por considerarte un buen candidato. Pero tampoco es raro que las instituciones financieras intercambien cierta información, y por consecuencia las personas reciban en su domicilio tarjetas de crédito y promociones crediticias que nunca pidieron.

En todo caso, lo "mejor" que puede ocurrirte es que la tarjeta de crédito llegue al destinatario, de lo contrario, podría comenzar a generar cargos por cuotas anuales, intereses, comisiones o gastos de cobranza y tú sin enterarte. O más grave, puede suceder que algún extraño reciba la tarjeta de crédito y haga mal uso de ella, dañando el historial crediticio del titular entre otros problemas serios.





¿Qué pasa con una tarjeta de crédito que llegó a tu casa y tú nunca solicitaste?

Estará inactiva hasta que tú la uses, pero no estará cancelada, así que hay algunos casos que podrían resultar engañosos y perjudiciales si no tomas tus precauciones.





Lo que sí puedes hacer

-Abre el sobre (eso no significa que activarás la tarjeta) y revisa si en algún lado no aparece además una leyenda que diga "si la tarjeta de crédito no se activa antes de los 3 o 4 días siguientes a la fecha de recepción de la tarjeta, la misma se activará en forma automática".

-Cuando recibes una tarjeta de crédito que no pediste, lo más aconsejable es llamar de inmediato al banco, para comunicar el hecho y tu decisió

-Recibir la tarjeta (para que nadie más la tenga en su poder y haga mal uso de ella), pero no la actives.

-Por disposición oficial, el Banco de México obliga a las instituciones bancarias a requerir la autorización de los usuarios para activar cualquier tarjeta de crédito y nunca puede ser activada si el titular no da el consentimiento y no existe una solicitud o contrato firmado con la institución que otorga la tarjeta de crédito.

-Una vez que el sobre está en tus manos, procede de la siguiente manera:

-Llama a la institución bancaria y anota los datos de las personas que te atienden, así como la fecha y hora.

-Si no logras cancelarla por teléfono, acude directamente a la sucursal del banco con una carta dirigida a la institución donde expones la situación (que tú no solicitaste la tarjeta y por ese motivo no la activarás y deseas cancelarla). En sucursal deberán cancelarla.

-Si después de haber hecho ambos procesos el banco aún se niega a cancelarla o te llegan estados de cuenta de esta tarjeta, acude a la Condusef para proceder con una queja contra la institución. Recuerda que para que la tarjeta de crédito sea válida hay dos requisitos indispensables: que haya un contrato o solicitud, y que exista una autorización del titular para activar la tarjeta.

¿Te conviene usar una tarjeta de crédito que llegó a tu domicilio?

Quizá se trate de alguna promoción de tu mismo banco de siempre o de algún otro que te considera un buen candidato para un plástico. Pero al tratarse de un producto que tú no pediste, lo más probable es que no tengas necesidad de él y tampoco tengas parámetros para comparar si es lo que más te conviene.

Antes de activar la tarjeta analiza algunos aspectos básicos:

-¿Necesito realmente otra (o esa) tarjeta de crédito?

-¿Qué beneficios te brinda esta tarjeta en específico?

-¿Cuáles son las comisiones que te cobra?, ¿se paga anualidad?

-¿Tienes la capacidad de pago para tener otra tarjeta de crédito?

























cj