¿Qué frena la transparencia en materia de Afores?

Al menos 9 amparos son los que frenan, hasta ahora, el proceso de transparencia en materia de información de las Afores.

En febrero pasado, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) emitió un fallo en el que ordenó a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) entregar a un solicitante las carteras o portafolios de inversión de cada una de las 10 Afore.

El plazo venció el 18 de marzo pasado; sin embargo, hay 9 recursos de amparo que impiden hacer efectiva la resolución del INAI y a la Consar entregar la información.

El INAI asegura que la información que requiere el solicitante sí es de carácter público y sí debe ser divulgada.

"Los amparos promovidos por instituciones financieras de Afores buscan que no se entregue la información porque podría causar una afectación".

Los amparos congelan cualquier cumplimiento y la Consar ya no puede entregar la información al INAI.

Una fuente allegada al proceso dijo que en este tipo de resoluciones lo que sucede es que, el sujeto obligado a dar la información le comparte a las instituciones que se van a ver afectadas las resoluciones para que se prevengan a través de los juicios de amparo.

El INAI es la autoridad especializada para determinar si una información es pública o no, y no hay una instancia por encima de las atribuciones del INAI en esta materia; éste ya dictaminó la información que debe conocerse y la Consar no puede hacer valer ningún recurso legal.

Sin embargo, en este caso los que tienen frenado el tema son los particulares o terceros interesados que recurrieron al amparo.

Los tiempos de la ley de amparo son diversos, hay algunos que les puede llevar tres meses y hay otros que tardan más, depende de la estrategia jurídica de los particulares.

Como por ejemplo, en el asunto de Odebrecht que se han interpuesto sinfín de litigios. En enero pasado, y luego de tres años de lucha judicial la Fiscalía General de la República (FGR) perdió de forma definitiva todos los amparos que promovió en contra de dos resoluciones del INAI en las que le ordena abrir la carpeta de investigación del caso Odebrecht y entregar diversos datos de esta.

En el caso de las Afores, a la fecha no hay una postura institucional de parte de ninguna instancia, pero sí es claro que la información que está en disputa representa un insumo importante para las instituciones financieras.

De acuerdo con la resolución del INAI, "una particular solicitó, en la modalidad de "Entrega por Internet en la PNT", el registro de los años 2018, 2019, 2020, de las comisiones pagadas a los fondos de inversión (locales y extranjeros) con cargo a los fondos de pensiones administrados por lasAfores. Solicitando, detallar nombre de la Afore, nombre del fondo de inversión, distinción entre nacional o extranjero, fecha, monto (pesos) de la inversión en elfondo, tipo de comisión, monto (pesos) pagado por tipo de comisión, % de la comisión (de ser posible), así como otras variables que puedan tener en sus registros; requiriendo que se precisara en el texto de la respuesta a esta solicitud si las comisiones están descontadas de la valorización de la inversión (consignada como monto de la inversión).





Al respecto, la Consar alegó que: "en relación al detalle solicitado por nombre de la Afore, nombre del fondo de inversión, distinción entre nacional o extranjero, fecha, monto (pesos) de la inversión en el fondo durante 2018, 2019 y 2020, así como el tipo de comisión y porcentaje de la comisión pagado a los fondos de inversión (locales y extranjeros) durante 2020, dicha información, en conjunto, refiere a la composición de las carteras de inversión de las SIEFORE, por lo que, conforme a lo previsto en los artículos 116 párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es considerada como información confidencial"

"Respecto al tipo de comisión, porcentaje de la comisión, y monto (pesos pagados por tipo de comisión a los fondos de inversión (locales y extranjeros) con cargo a los fondos de pensiones administrados por las Afores durante 2018 y 2019, así como el monto (pesos) pagado por tipo de comisión a los fondos de inversión (locales y extranjeros) con cargo a los fondos de pensiones administrados por las Afores durante 2020, se encuentra imposibilitado para proporcionar la información requerida ya que no cuenta con la misma", dijo.

El INAI desechó los argumentos de la Consar.