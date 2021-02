¿Qué dice la salida de JP Morgan a los usuarios de la banca en México?

El cierre del negocio de la banca privada en México de JPMorgan es un reflejo de la inestabilidad económica del país y la incertidumbre que prevalece en el clima de negocios; sin embargo, no implica ninguna afectación para ti, si eres un usuario de la banca en México.

Jorge Sánchez, investigador de la Fundación de Estudios Financiero explicó, "claramente la situación en México no va a mejorar, el entorno es complicado, pero la gente debe saber que no hay una crisis financiera o bancaria como en el 95, 2008 o 2009... no hay riesgos de quiebra, ni temor de que los bancos se vayan a ir de México".

"Ningún Banco que atiende a las personas de a pie están en riego de irse, que no se mal interprete que los Bancos están al borde de la quiebra", dijo.

El investigador reconoció: "Tenemos la mayor caída de la economía, hay golpes duros a la inversión y pinta un panorama sombrío, pero las personas deben entender que su dinero hasta el momento no está en riego y que no hay de qué preocuparse".

Del cierre del negocio de la banca privada de JP Morgan, Jorge Sánchez, dijo que "es un fenómeno que no sólo se da en México. También ha ocurrido en Brasil y otros países de Latinoamérica. Hemos sido una región con políticas inestables".

En Brasil JPMorgan cerró su negocio de banca privada local y remitió a los clientes patrimoniales brasileños a Banco Bradesco.

Tras el anuncio, se dio a conocer que el banco más grande de Estados Unidos firmó un acuerdo para pasar sus negocios locales a BBVA México.

A pesar de ello, JP Morgan seguirá prestando servicios a clientes de México.

"Pero se queda con otras actividades y segmentos de crédito. Sólo se va banca de inversión y tiene que ver con un segmento de alto poder adquisitivo", comentó Sánchez.

NO ES EL PRIMERO

JPMorgan es la tercera entidad financiera que deja territorio mexicano. Se suma a la decisión de otros bancos internacionales como el Bank of Montreal de Canadá y el israelí Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.

Fue en el Diario Oficial de la Federación donde se anunciaron los cierres de las oficinas de representación en México de ambas entidades, así como la revocación de la autorización para su establecimiento y operación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

LA BANCA ESTÁ BIEN CAPITALIZADA

Al cierre del 2020, los 50 bancos en México se ubicaron en la categoría I de alertas tempranas, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Pero qué significa esto? La categoría I de alertas tempranas indica que las instituciones están suficientemente capitalizadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, por lo cual no se requieren acciones inmediatas de supervisión en relación con su solvencia.