¿Qué deudas aparecen en el Buró de Crédito y qué otras no?

Como muchos saben en el historial del Buró de Crédito aparecen todas las personas que han obtenido algún crédito o financiamiento, como tarjetas de crédito, crédito automotriz, hipotecario, de servicios de telefonía móvil o televisión de paga.

Por lo que el Buró de Crédito muestra nuestro registro, tanto pagos puntuales, como los atrasados.

Lo ideal es que la mayoría de los pagos que aparezcan, sean los puntuales, porque esto ayuda a tener una mejor calificación y demostrar que cumplimos.

¿QUÉ OTRAS DEUDAS APARECEN?

Además de los préstamos que otorgan las instituciones financieras, los créditos que aparecen en el historial son los que se tienen con establecimientos como tiendas departamentales, servicios de telefonía (celular o fija) y hasta los adeudos con el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

¿QUÉ DEUDAS NO APARECEN?

De acuerdo con el Buró de Crédito, hay empresas que no tienen convenio con el Buró, y por esta razón es que los préstamos que soliciten, no se reportan ni registran en el historial crediticio. Este tipo de financiamientos no tienen repercusión en la calificación que otorga el Buró de Crédito.

Son algunas cajas de ahorro y empresas que ofrecen préstamos, las que pueden no tener contratados los servicios del Buró de Crédito.



En otros casos, las casas de empeño, por ejemplo, no son una institución de crédito y no funcionan igual que los bancos.

En las casas de empeño, los usuarios llevan un bien o producto, el cual, deben dejar, a cambio de que les presten dinero. El bien se quedará como garantía, en caso de que no se pueda pagar la deuda, por lo que esta información no se comparte con el Buró de Crédito.

Tampoco se reflejan los préstamos entre amigos y familiares, pues son entre personas privadas.