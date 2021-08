¿Puede AMLO disponer de préstamo del FMI? Esto dicen expertos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí tiene la facultad de disponer del préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dará a México esta semana, pues se atiene a la instrucción de la Junta de Gobernadores del organismo y al Tratado de Bretton Woods, dio a conocer el exdirector general Jurídico del Banco de México, Francisco J. Moreno y Gutiérrez, en entrevista con El Economista.

Sin embargo, no todas las voces están de acuerdo con este especialista.

La semana pasada, Raúl Feliz, investigador del CIDE, indicó que las reservas federales del Banco de México no están a disposición del poder ejecutivo, luego de que el presidente López Obrador solicitara el uso de los recursos aprobados para el país por parte del Fondo Monetario Internacional para el pago de deuda.

"Las reservas internacionales no se pueden poner a disposición del poder ejecutivo, porque son una reserva monetaria por parte de una entidad para respaldar el poder de compra de la moneda", dijo el experto para Denise Maerker en Radio Fórmula.

"Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados", dijo el jefe del Ejecutivo en la conferencia mañanera del miércoles 18 de agosto.

Ante ello, Feliz consideró que en caso de que México decidiera usar esos recursos especiales de giro, que ascienden a 12 mil 200 millones de dólares, "tendría que convertirlos a dólar o euro y eso no es gratis eso es una deuda".

Este miércoles, el presidente López Obrador también dijo estar de acuerdo con que el Banco de México subiera las tasas de interés a 4.5% para contener la inflación, aunque criticó al organismo por no enfocarse en el crecimiento.

Arremetió también en contra del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por formar cuadros para el sector privado, mientras hace uso del financiamiento del gobierno federal.

BIENVENIDO EL DISENSO: GERARDO ESQUVEL

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, salió al paso para defender la aseveración del presidente, luego de que se refirió a él como "ultratecnócrata".

En Twitter, el funcionario de Baxico escribió:

"En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida".

(Luis Ramos)