Público prefiere la TV privada sobre la pública

Las audiencias de la TV abierta privada han crecido en promedio, 18.2% frente a las del año pasado; y los canales que muestran incremento son: Las Estrellas (+5.6%), Imagen TV (+9%), Canal Nueve (+26.3%), Foro TV (+28.8%) y ADN 40 (+37%), informó Javier Tejado en su columna Espectro, publicada en el periódico El Universal.

Para el analista, las audiencias de los medios de comunicación siguen creciendo en el mundo y en México a raíz de la pandemia del covid-19 debido a que los ciudadanos de cada país buscan información nacional y local para informarse sobre cómo está su entorno, lo que ha detonado este crecimiento.

“Pero el aumento en los ratings de la TV no es para todos: Azteca Uno trae una caída de 7% y, en particular, las audiencias de la TV pública —los canales 14, 11 y 22— están en su momento histórico más bajo. En los horarios AAA de la tarde-noche, apenas y generan 17 mil, 58 mil y 14 mil personas, respectivamente, cuando la TV privada alcanza en esos mismos horarios cientos de miles, incluso millones de personas por canal”, destacó.

Tan sólo Las Estrellas el viernes pasado superó la marca de 3 millones de personas en 28 ciudades, de las 17 a las 23 horas, lo que significa a nivel nacional más de 6 millones conectados a un solo canal cada hora.

“Con ello, ahora es más que evidente el fracaso de la TV pública de la 4T, lo que es una tristeza, pues a más de un año transcurrido, no ha podido consolidar proyectos de entretenimiento ni informativos”, lamentó Javier Tejado.

Al contrario, ha destruido lo poco que había y ha despedido a comunicadores respetados; no es tarde para reconstruir los medios públicos federales, pues como están ahora, no le sirven ni al gobierno federal.

Tan es así que, el martes de la semana pasada, la Presidencia de la República recurrió a la televisión privada para dar a conocer el inicio de la fase 2 de la contingencia sanitaria. Estas fueron las audiencias que se dieron en cada canal:

Las audiencias antes descritas son las mediciones de Nielsen-Ibope en sólo 28 ciudades y suman 2.1 millones de personas. Si se hiciera una proyección a nivel nacional, las métricas apuntan a que el anuncio del gobierno fue visto de manera directa por 4.33 millones de personas en TV abierta (privada). A ello hay que sumarle los noticiarios a lo largo del día.

“Mientras que, desde la cuenta del Presidente en Facebook, la reproducción de la misma mañanera, a una semana de haberse celebrado, lleva acumulados poco más de 2 millones de reproducciones. Cantidad nada despreciable, pero estos números son a lo largo de siete días, en tanto que los de las audiencias de TV fueron en un solo momento. Así que, para los temas de la actual pandemia, la radiodifusión privada está siendo el medio predilecto para informarse”.

Tejado también advierte que en cuestión de entretenimiento,ha subido lo que se conoce como all other tuning. Esto, que incluye plataformas digitales, música en línea, videojuegos, uso de internet con pantallas inteligentes y TV de paga ha crecido 33%. Se trata de muchos fenómenos de consumo que no son posibles de analizar de manera aislada, pero han crecido de manera importante.

AJ