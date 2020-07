Propietarios de gimnasios plantean reapertura al 30% de capacidad

Tras una reunión de hora y media con el subsecretario de gobierno, Jorge Olivares, el gobierno capitalino aceptó entablar una mesa de trabajo con los representantes de los gimnasios de barrio para estudiar su reapertura en esta pandemia en otro semáforo que no sea en color verde. "Nos escucharon, no hubo una postura ni positiva ni negativa y accedieron a convocarnos a una mesa de trabajo, que esta tarde nos llamaran para agendar el día y hora", explicó a La Silla Rota Iván López, representante de la Asociación de Gimnasios Entrenadores y Usuarios de Actividades Deportivas.

Ayer La Silla Rota publicó la situación que enfrentan los gimnasios de barrio a cien días de haber cerrado por la emergencia sanitaria; algunos de ellos trabajan en la clandestinidad ante la falta de ingresos económicos y apoyos del gobierno capitalino o federal. Por eso esta mañana llegó al Zócalo capitalino un promedio de cincuenta manifestantes quienes con cubrebocas y respetando la sanada distancia, se manifestaron a lo largo de un carril del circuito del primer cuadro mientras realizaron su protesta haciendo ejercicio.

"Les explicamos que ya estamos a pie de quiebra, pero argumentaron que nosotros por ser un negocio formal estamos en esta situación, a diferencia de los tianguistas que son informales. Plantearon que en esta nueva reunión presentemos un protocolo con nuestra propuesta de abrir al 30 por ciento; dijeron que valorarían esta posibilidad con los expertos de la CDMX para considerar si estamos dentro de lo correcto y que no representamos un riesgo".

Los manifestantes consideraron que, aunque no fue la respuesta deseada, esperarán hasta que esta cita se concrete. De lo contrario, se manifestarán de nueva cuenta la próxima semana. "Nuestra economía está muy lastimada y ya no aguantamos más, esperemos que el gobierno capitalino sea sensible a nuestra petición y situación", señaló López.

Protestan dueños de gimnasios para exigir reapertura +videos

Propietarios de gimnasios de barrio se manifiestan en el Zócalo para solicitar reabrir sus espacios al 30 por ciento de capacidad a la brevedad, pues llevan más de tres meses sin poder generar ingresos por la pandemia de covid-19.

Como lo adelantó La Silla Rota, los propietarios de gimnasios pidieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México una reunión con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para poder entregar sus demandas.

Los manifestantes se distribuyeron a lo largo del costado del Zócalo por la sana distancia. Algunos hasta hicieron ejercicio.

Los dueños de gimnasios llevan más de cien días sin trabajar ni generar ingresos por la emergencia sanitaria del covid-19.

Ellos creían que con el semáforo epidemiológico en color naranja se les permitiría reabrir sus gimnasios, con capacidad al 30 por ciento. Sin embargo, esto no fue así: ahora abrirán hasta un semáforo verde, mismo que no tiene fecha estimada.

cmo